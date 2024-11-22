Tolga Sarıtaş'tan "Uzun İnce Bir Yoldayım" düeti! Herkes ayakta alkışladı
Son olarak Aybüke Pusat ile birlikte Teşkilat dizisiyle rol alan Tolga Sarıtaş, katıldığı gecede sahne performansıyla beğeni aldı. Sakiler ile Uzun İnce Bir Yoldayım parçasıyla düet yapan Tolga Sarıtaş, beğeni yağmuruna tutuldu.
Tolga Sarıtaş ve eşi Zeynep Mayruk “Sakiler Kenan Doğulu Şarkıları” lansmanına birlikte katıldı. Kenan Doğulu geceye eşi Beren Saat ile birlikte katılırken, Tolga Sarıtaş sahne performansıyla herkesi hayrete düşürdü.
TOLGA SARITAŞ OYUNCULUĞU KADAR SAHNESİYLE DE BEĞENİ TOPLADI
Tolga Sarıtaş eşi Zeynep Mayruk ile katıldığı gecede sahne aldı. Bağlama çalan Tolga Sarıtaş, Şakiler ile beraber "Uzun ince bir yoldayım" türküsünü söyledi. Sesiyle beğeni toplayan Tolga Sarıtaş, alkış yağmuruna tutuldu. Geceye ayrıca Tolga Sarıtaş'ın Teşkilat dizisinde birlikte rol aldığı Aybüke Pusat da katıldı. Pusat, Tolga Sarıtaş'ı en önden izledi ve kayda aldı.
Tolga Sarıtaş sahne performansının ardından sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Tolga Sarıtaş'a "hem oyunculuğu iyi hem de sesi", "Sesi de güzelmiş", "Aybüke Pusat nasıl partnerini çekmek için uğraşıyor" gibi yorumlar yapıldı.