Tolgahan Sayışman'ın milyonluk aracı hurdaya döndü
Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:34
Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ve çocuklarını İstanbul’a getirmek için şoförünü Bodrum’a gönderdi. 11 milyonluk araç kazaya karıştı ve kullanılamaz hale geldi.
Tolgahan Sayışman bir süredir Bodrum'da tatilde olan ailesini İstanbul'a getirmek için şoförünü gönderdi. Bir süredir işleri nedeniyle yurt dışında olan Tolgahan Sayışman'ın 11 milyon değerindeki aracı Bodrum yolunda kazaya karıştı. Araç hurdaya dönerken, oyuncunun şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
TOLGAHAN SAYIŞMAN'IN ARACI PERT OLDU
İşleri nedeniyle uzun süredir yurtdışında olan Tolgahan Sayışman, İstanbul'a döner dönmez Bodrum'da tatil yapan ailesini de İstanbul'a getirmek için şoförünü gönderdi. Şoförü, Bodrum yolunda feci bir kazaya ve 11 değerindeki araç ise kullanılamaz hale geldi. Araç pert olurken, şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: tgrthaber.com