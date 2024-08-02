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Tolgahan Sayışman'ın milyonluk aracı hurdaya döndü

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:34
Tolgahan Sayışman&#039;ın milyonluk aracı hurdaya döndü

Tolgahan Sayışman, eşi Almeda Abazi ve çocuklarını İstanbul’a getirmek için şoförünü Bodrum’a gönderdi. 11 milyonluk araç kazaya karıştı ve kullanılamaz hale geldi.

Tolgahan Sayışman bir süredir Bodrum'da tatilde olan ailesini İstanbul'a getirmek için şoförünü gönderdi. Bir süredir işleri nedeniyle yurt dışında olan Tolgahan Sayışman'ın 11 milyon değerindeki aracı Bodrum yolunda kazaya karıştı. Araç hurdaya dönerken, oyuncunun şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

TOLGAHAN SAYIŞMAN'IN ARACI PERT OLDU 

İşleri nedeniyle uzun süredir yurtdışında olan Tolgahan Sayışman, İstanbul'a döner dönmez Bodrum'da tatil yapan ailesini de İstanbul'a getirmek için şoförünü gönderdi. Şoförü, Bodrum yolunda feci bir kazaya ve 11 değerindeki araç ise kullanılamaz hale geldi. Araç pert olurken, şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Tolgahan Sayışman'ın milyonluk aracı hurdaya döndü - 1. Resim

Tolgahan Sayışman'ın milyonluk aracı hurdaya döndü - 2. Resim

Tolgahan Sayışman'ın milyonluk aracı hurdaya döndü - 3. Resim

Tolgahan Sayışman'ın milyonluk aracı hurdaya döndü - 4. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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