Tolgahan Sayışman'ın milyonluk aracı hurdaya döndü

02 Ağustos 2024 10:34 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 10:34

Tolgahan Sayışman bir süredir Bodrum'da tatilde olan ailesini İstanbul'a getirmek için şoförünü gönderdi. Bir süredir işleri nedeniyle yurt dışında olan Tolgahan Sayışman'ın 11 milyon değerindeki aracı Bodrum yolunda kazaya karıştı. Araç hurdaya dönerken, oyuncunun şoförünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

TOLGAHAN SAYIŞMAN'IN ARACI PERT OLDU

İşleri nedeniyle uzun süredir yurtdışında olan Tolgahan Sayışman, İstanbul'a döner dönmez Bodrum'da tatil yapan ailesini de İstanbul'a getirmek için şoförünü gönderdi. Şoförü, Bodrum yolunda feci bir kazaya ve 11 değerindeki araç ise kullanılamaz hale geldi. Araç pert olurken, şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.