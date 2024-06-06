Tom Cruise'un nefes nefese tırmandığı kayalıkta ölüm yaşandı! 1 kişi uçurumdan düştü

06 Haziran 2024 15:26 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 15:26

Tom Cruise'un Görevimiz Tehlike filminde Norveç'te bulunan 604 metre üzerinde yükselen dik bir uçurumdaki kayalıklarından tırmanmıştı. Tom Cruise ile özdeşleşen yerde bir kişi düşerek hayatını kaybetti.

TOM CRUISE'UN TIRMANDIĞI KAYALIKTAN 1 KİŞİ DÜŞTÜ

CNN'de yer alan habere göre; Hollywood'un ünlü ismi Tom Cruise, Görevimiz Tehlike serisinin altıncı filmini Lysefjord'un 604 metre üzerinde yükselen dik bir uçurum olan Preikestolen'de çekmişti. Aynı kayalıktan tırmanmaya çalışan 40 yaşlarındaki adamın öldüğü bilgisi verildi. Pazartesi günü 40'lı yaşlarındaki bir adamın yalnız seyahat ettiği, telefonu ve kimliğiyle birlikte bulunduğu açıklandı.