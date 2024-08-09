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Travis Scott lüks otelde olay çıkardı: Gözaltına alındı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 14:09 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 14:17
Travis Scott lüks otelde olay çıkardı: Gözaltına alındı

Adı sık sık olaylarla gündeme gelen ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, Paris'teki lüks bir otelde gözaltına alındı.

ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks "Georges V" otelinde gözaltına alındı.

Travis Scott lüks otelde olay çıkardı: Gözaltına alındı - 1. Resim

Savcılıktan yapılan açıklamada, güvenlik görevlisinin Travis Scott ile koruması arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, 33 yaşındaki Scott'un gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Travis Scott lüks otelde olay çıkardı: Gözaltına alındı - 2. Resim

Fransız medyası Scott'un alkollü olduğunu aktardı. Ünlü rapçinin menajeri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Travis Scott lüks otelde olay çıkardı: Gözaltına alındı - 3. Resim
Öte yandan Scott, Haziran ayında alkollüyken Miami'de yaşanan bir olay sonrasında da gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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