Travis Scott lüks otelde olay çıkardı: Gözaltına alındı

09 Ağustos 2024 14:09 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 14:17

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ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks "Georges V" otelinde gözaltına alındı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, güvenlik görevlisinin Travis Scott ile koruması arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, 33 yaşındaki Scott'un gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Fransız medyası Scott'un alkollü olduğunu aktardı. Ünlü rapçinin menajeri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.



Öte yandan Scott, Haziran ayında alkollüyken Miami'de yaşanan bir olay sonrasında da gözaltına alınmıştı.