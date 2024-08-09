Travis Scott lüks otelde olay çıkardı: Gözaltına alındı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Ağustos 2024 14:09 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 14:17
Adı sık sık olaylarla gündeme gelen ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, Paris'teki lüks bir otelde gözaltına alındı.
ABD'li ünlü rapçi Travis Scott, Fransa'nın başkenti Paris'teki lüks "Georges V" otelinde gözaltına alındı.
Savcılıktan yapılan açıklamada, güvenlik görevlisinin Travis Scott ile koruması arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalıştığı, 33 yaşındaki Scott'un gözaltına alındığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Fransız medyası Scott'un alkollü olduğunu aktardı. Ünlü rapçinin menajeri ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
Öte yandan Scott, Haziran ayında alkollüyken Miami'de yaşanan bir olay sonrasında da gözaltına alınmıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı