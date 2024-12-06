Tuba Büyüküstün makyajsız video paylaştı! Sevenleri yorum yağdırdı

06 Aralık 2024 10:43 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:44

İkiz kızlarıyla beraber Paris’te yaşayan Tuba Büyüküstün, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’a gitti. Suudi Arabistan’da jüri koltuğunda oturacak Tuba Büyüküstün, kırmızı halıda güzelliğiyle dikkat çekti. Kırmızı halı sonrası makyajı sildiği anları sosyal medya hesabından paylaşan Tuba Büyüküstün’e beğeni yağdı.

Asi, Gönülçelen ve Kara Para Aşk gibi yapımlarda rol alan Tuba Büyüküstün​, bu sezon ise Zeytin Ağacı filmiyle de beğeni aldı. Tuba Büyüküstün jüri üyesi olduğu Suudi Arabistan’da düzenlenen “Red Sea Festivali”nin açılış gecesine hem kıyafeti hem de sempatik tavırlarıyla beğeni topladı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN, MAKYAJSIZ​ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Tuba Büyüküstün 5-14 Aralık tarihleri arasında düzenlenen ve sinema dünyasının en önemli etkinliklerinden biri olan Red Sea Film Festivali için Suudi Arabistan’a gitti. Gece sonu odasına giden Tuba Büyüküstün makyajını çıkardığını anları paylaştı. Makyajsız hali de beğeni toplayan Tuba Büyüküstün'e yorum ve beğeni yağdı.

SPIKE LEE, TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN ADINI SÖYLEYMEYİNCE KOMİK ANLAR OLUŞTU

Spike Lee, jüri üyeleri Minnie Driver, Daniel Dae Kim, Abu Bakr Shawky’le beraber Tuba Büyüküstün’ün adını da anons etmeye çalıştı. Lee, peş peşe Tuba'nın adını tekrarlamaya çalışınca gülme krizine giren Büyüküstün oturduğu yerden adını söyledi. Bu arada İngiliz oyuncu ve şarkıcı Minnie Driver, Tuba Büyüküstün’ün elini tutup beraber kahkaha attı. Spike Lee daha sonra jüri üyelerine teşekkür etti.