Tuba Büyüküstün ile Akın Akınözü partner oldu! İlk kez bir araya gelecekler

05 Eylül 2024 17:31 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 17:32

Ödüllü yönetmen Ali Kemal Güven'in yeni filmi Mardin'in En Güzel Kızı'nın başrol oyuncuları belli oldu. Son olarak Zeytin Ağacı dizisinde rol alan Tuba Büyüküstün ile son olarak Yaban Çiçekleri dizisinde rol alan Akın Akınözü ile partner oldu.

Bir süredir kızlarıyla beraber Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün, yeni filmi için tekrar Türkiye'ye geldi. Birçok ödül kazanan Ali Kemal Güven'in yeni filmine 'evet' diyen Tuba Büyüküstün'ün partneri ise Akın Akınözü oldu. YILIN PARTNERİ BELLİ OLDU! TUBA BÜYÜKÜSTÜN'ÜN YENİ PARTNERİ BELLİ OLDU Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tuba Büyüküstün ile Akın Akınözü Mardin’in En Güzel Kızı filminde buluştu. Tuba Büyüküstün ile Akın Akınözü filmde toksik bir ilişki içinde sürekli çatışma yaşayan bir çift olarak izleyicinin karşısına çıkacak.