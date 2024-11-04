Tuba Büyüküstün kızları Maya ve Toprak ile Paris sokaklarında dans etti!

04 Kasım 2024 09:07 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:07

Bir süredir kızlarının okulu Paris'te yaşayan Tuba Büyüküstün'ün eğlenceli paylaşımıyla yorum yağmuruna tutuldu. Kızları Toprak ve Maya ile Paris sokaklarında dans ettiği videoyu paylaşan Tuba Büyüküstün'e herkes aynı yorumu yaptı.

Zeytin Ağacı ve Yarın Yokmuş Gibi yapımlar sebebiyle zaman zaman uzun bir süredir yaşadığı Paris'ten Türkiye'ye dönen Tuba Büyüküstün, kızlarının yaşadığı Paris'e gitti ve sokakta dans ettiği anları paylaştı.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN VE KIZLARINDAN EĞLENCELİ DANS

Son dönemde sosyal medya hesabından videolarla adından söz ettiren Tuba Büyüküstün, saçlarını kestiği video ile günlerce konuşulmuştu. Dün kızları Toprak ve Maya ile birlikte Paris sokaklarında dans eden Tuba Büyüküstün, yine büyük ilgi gördü.

Tuba Büyüküstün'ün figürlerine yorum yağarken, kızları Toprak ve Maya için ise; "Ne kadar büyümüşler", "Genç kız olmuşlar" "Abla ve kızları" gibi yorumlar yağdı.