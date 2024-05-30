Tuba Ünsal hastaneye kaldırıldı

30 May 2024 11:08 - Güncelleme : 30 May 2024 11:15

Tuba Ünsal, FMF atağı yüzünden hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen oyuncu, sevenlerini bilgilendirdi.

TUBA ÜNSAL HASTANEYE KALDIRILDI

Hastaneye kaldırılan Tuba Ünsal yaptığı paylaşımda, "Dün gece geçirdiğim FMF atağı neticesinde kaldırıldığım hastanenin çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sanırım hayatımın en zor gecesiydi. Elimi tutan acımı dindirmek için koşturan herkese kalbimden bir parça bıraktım" dedi.

FMF HASTALIĞI NEDİR?

Akdeniz ateşi olarak da adlandırılan FMF hastalığı, göğüs, karın ya da eklemlere tekrarlayan ağrılı bir şekilde görülen inflamasyon ataklarıdır.