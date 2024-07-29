Tuğba Ekinci'den İslami değerler hakkında skandal sözler! Savcılık harekete geçti

29 Temmuz 2024 14:42 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 15:30

Şarkıcı Tuğba Ekinci, ödül töreninde sahneye çıkarak skandal sözlere imza attı. Kıyafetlerini eleştirenler hakkında konuşan Tuğba Ekinci, konuşmasının sonunda ise İslami değerlerimize dil uzattı.

TUĞBA EKİNCİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Dinimize ve Peygamber efendimize hakaret eden Tuğba Ekinci, "Bizi beğenmediler, kıyafetlerimize kadar. 'Müslümanlığa yakışmaz' dediler. Bu nasıl secdeye eğilmek, nasıl amin demek, bu nasıl Allah, nasıl Peygamber. Hayırdır” ifadelerini kullandı. Odatv'de yer alan habere göre; Başsavcılık İslam hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Tuğba Ekinci hakkında resen soruşturması başlattı.