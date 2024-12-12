Tuğçe Kandemir anne oldu! Oğlunun adını ilk kez açıkladı
Şarkıcı Tuğçe Kandemir ile eşi Abdullah Karatay ilk çocuklarını kucaklarına aldı. Sosyal medya hesabından oğluna kavuştuğunu duyuran Tuğçe Kandemir, bebeğine Demir ismini verdi.
Aradan Çok Yıllar Geçti, İçimdeki Sen, Kalbim Kırgın gibi şarkıların sahibi Tuğçe Kandemir, oğluna kavuştu. Doğuma giderken takipçilerini bilgilendiren Tuğçe Kandemir, oğluyla ilk karelerini de paylaştı.
TUĞÇE KANDEMİR ANNE OLDU
Aralık 2023'te Abdullah Karatay ile nikâh masasına oturan Tuğçe Kandemir, bu sabah, anne oldu. Erkek bebek dünyaya getiren Tuğçe Kandemir, oğluna Demir ismini verdi.
Tuğçe Kandemir, doğuma girmeden önce; "9 aylık harika bir serüvenin sonuna geldik. Allah'ın izniyle minik Demir yarın sabah kollarımızda olacak inşallah. Bol bol dualarınızı bekliyorum" mesajını yayınladı.