Magazin
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı affetmedi! Her şeyi sildi

Babası Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası kardeşleri ve kuzenleriyle miras sebebiyle davalık olan Tuğçe Tayfur bu sefer ise özel hayatıyla gündem oldu. Sosyal medya hesabından eşini takip etmeyi bırakan ve birlikte olan tüm fotoğrafları kaldıran Tuğçe Tayfur, boşanma kararı aldı.

Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı affetmedi! Her şeyi sildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.02.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
04.02.2026
saat ikonu 09:45

Babası Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası miras nedeniyle sorunlar yaşayan Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'a boşanma davası açtı. Sosyal medya hesabından eşiyle olan tüm fotoğrafları kaldıran Tuğçe Tayfur'un boşanma kararı aldığı iddia edildi.

TUĞÇE TAYFUR EŞİNİ AFFETMEDİ! HER ŞEYİ SİLDİ

Daha önce 3 kez evlenen Tuğçe Tayfur, 2023 yılında ise Muhammet Aydın ile evlendi. Çift geçtiğimiz aylarda ise anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı affetmedi! Her şeyi sildi

Çift sosyal medya hesabından birbirini takip etmeyi bıraktı ve tüm fotoğrafları da kaldırdı. Tuğçe Tayfur'un ihanet nedeniyle boşanma davası açtığı iddia edildi.

MUHAMMET AYDIN HAKKINDA DOLANDIRICILIK İDDİASI

Merhum Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın hakkındaki dolandırıcılık iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Son olarak ise oyuncu ve senarist Özgür Aksoy "Kendisi film yapmak istediğini ve bize sponsor olmak istediğini söyledi. "Alacaklarım var, yakın zamanda sıkıntılarım çözülecek" dedi. 10 gün sonra kendi alacakları yüzünden mağdur olduğunu belirtti. Ben de kendisine yardım ettim, temlik ortağı olduk, alacaklarına ortak oldum yani. Kendileri mağaza açıyor, müşterilerden hemen bilgileri istiyor ve ürün göndermeden fatura kesiyorlar. Ancak firmalar ürün gelmediği için iade faturası kesiliyor. 7-8 mağaza açmışlar ama 60 diyerek yalan söylüyorlar" dedi.

Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı affetmedi! Her şeyi sildi

Mağdur olan kişilerin kendisine ulaştığını belirten Özgür Aksoy, "Mağduriyetler artınca beni biri aradı, "Bize ürün yollamadı. Üstüne fatura kesti, bizi tehdit etti, para istiyor" dedi. "Temlik anlaşmasını bozacağım, mağdur insanların parasını almam" dedim. Kendisi aradım ve avukatlarla buluştuk. "Mağdurlar bana ulaşıyor, bu insanlardan para almam. Benim paramı vereceksin" dedim. "Tamam" dedi. Gergin bir ortam oldu ama darp vs. olmadı. Mağdurlardan Birgül hanımın 5 milyon değerindeki senedini bana getirdi. Birgül hanımın yanına gittik, konuştuk. İmza sirküsünü getirdi, verdiği senet sahte, hemen belli oluyor" dedi.

Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı affetmedi! Her şeyi sildi

TUĞÇE TAYFUR EŞİ MUHAMMET AYDIN HAKKINDAKİ İDDİALARA BÖYLE CAVP VERMİŞTİ

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tuğçe Tayfur, “Gerçeğe aykırı bilgilerle yapılan bu haber, alacaklı olduğumuz bir belge üzerinden tarafımızı borçlu gibi göstererek açık ve bilinçli bir itibar suikastına dönüşmüştür. Bahsi geçen belge bir senet olup, borçlu taraf açıkça belli olmasına rağmen özellikle bulanmış; gerçekler kasıtlı biçimde çarpıtılmıştır. Kamuoyunu yanıltan, kişilik haklarımızı ve ticari itibarımızı hedef alan bu yayınla ilgili hukuki ve cezai tüm süreçler başlatılmıştır. Hiç kimsenin gerçeği ters yüz ederek itibar zedeleme hakkı yoktur.” dedi.

Tuğçe Tayfur eşi Muhammet Aydın'ı affetmedi! Her şeyi sildi
#Magazin
