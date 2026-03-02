Tuğçe Tayfur "İkimiz de yanacağız" mesajı sonrası soluğu savcılığa koştu

Eşi Muhammed Aydın ile boşanma aşamasında olan Tuğçe Tayfur, eski nişanlısı Burak Kalfa'nın ayrılığın ardından kendisine sosyal medya üzerinden şantaj, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yollaması üzerine suç duyurusunda bulundu. "İkimiz de yanacağız, sana bedel ödeteceğim" şeklinde mesajlar atan Kalfa hakkında 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

TUĞÇE TAYFUR "İKİMİZ DE YANACAĞIZ" MESAJ

Merhum sanatçı Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, 2023 yılında eski nişanlısı iş adamı Burak Kalfa ile ayrılığın ardından hakaret, tehdit ve şantaj gördüğü gerekesiyle Kalfa hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Tuğçe Tayfur İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçesinde; ayrılık sonrası şüphelinin kendisine sosyal medya ve WhatsApp üzerinden hakaret, tehdit ve şantaj içerikli mesaj ve video yolladığını, uyuşturucu kullandığını iddia ederek elinde görüntülerinin olduğunu, bunu haberlere servis edeceğini söylediğini dile getirdi. Dilekçede Tayfur, Burak Kalfa'nın, oğlunun bu şekilde velayetini kaybedeceğini söyleyerek kendisini tehdit ettiğini belirtti.

Dilekçede Tuğçe Tayfur yabancı bir kişiden kendisine "İkimiz de yanacağız, 2 saat bütün haber siteleri ailen, akraban herkes, her şeyi izleyecek. Bekle 2 saat içinde dediğimi yap, yakarım buraları, sana bedel ödeteceğim" şeklinde mesaj geldiğini söyledi.

Tayfur şüphelinin daha sonra Burak isimli Instagram hesabı üzerinden kendisine şu mesajı attığını belirtti: "Sana sahne, şarkı yok, bütün çevrem iptal, sana nefes, hayat yok, sakla mesajımı. Seni öyle bir dibe vuracağım ki bir daha çıkamayacaksın." Tayfur, Burak Kalfa isimli hesaptan ise "Kız o.....u çocuğu, sonunda bulmuşsun duvar kağıdı ustasını. Kızım sana vicdan azabı duyuyordum ama zamanı gelince patlatacağım" diye bir mesaj daha aldığını belirtti.

KADINA ŞİDDET VE ŞANTAJ SUÇLAMASIYLA DAVA AÇIKLADI

Burak Kalfa ifadesinde whatsapp hattının kendisine ait olmadığını, hakaret ve tehdit içerikli mesajlar yollamadığını ifade ederek suçlamaları reddetti. Savcılık konuyla ilgili iddianame hazırladı.

10 YIL HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede Kalfa'nın gönderdiği mesajların ardından hakkında dava açılması için yeterli delilin oluştuğu belirtildi. Şüpheli hakkında 'kadına karşı tehdit', 'şantaj', 'hakaret' suçlarından 10 yıl hapis istemiyle dava açıldı.