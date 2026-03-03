Tuğçe Tayfur, eşi Muhammet Aydın'a resmen gözdağı verdi: Susuyorsam kızlarım için!

Magazin dünyasında son zamanlarda isimleri en çok anılan kişilerden olan Tuğçe Tayfur ile Muhammet Aydın çifti, en son Nişantaşı sokaklarında kamera önünde sert bir tartışma yaşamıştı. Aralarındaki gerginlik uzaktan fark edilen çiftte merhum Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile boşanma eşiğinde olan eşi Muhammet Aydın son olarak sosyal medya üzerinden atışmaya başladı.

TUĞÇE TAYFUR'DAN EŞİNE İMALI GÖNDERME! "SAKIN HAYAL KIRIKLIĞIM OLMA"

Boşanma sürecinde oldukları bilinen merhum şarkıcı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, en son yayınladığı Instagram gönderisi ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Tek olduğu bir karesini takipçileriyle yayınlayan Tuğçe Tayfur, "Neyim olursan ol, sakın hayal kırıklığım olma. Orası çok kalabalık, tanıyamam seni." ifadelerinde bulunmuştu.

TUĞÇE TAYFUR'UN SON PAYLAŞIMI MERAK UYANDIRDI: "SUSUYORSAM KIZLARIM İÇİN..."

Kendisini aldattığı gerekçesi ile sokak ortasına kıyamet koparan şarkıcı Tayfur, daha sonra Instagram hesabında yeni bir paylaşımda bulunarak, eşine olan sitemini şu sözlerle dile getirdi:

"Ben nereye gitsem 'Ben de geleceğim' deyip bulunduğum her yerde peşimden koşmayı bırak. Ayaklarıma kapanan sensin; daha neler diyeceğim de susuyorum. Ama susuyorsam kızlarım için…

Çünkü onların benden başka kimsesi yok. Karşımda duran kişi, eline telefonunu alıp en özel şeyleri bile paylaşabilecek karakterde biri olduğu için çocuklarımı koruyabilecek tek kişi benim. Bendeki güzellik sadece sana özel değil, Allah vergisi… Maşallah deyin."