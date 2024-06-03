Tülin Şahin ile eski eşi arasındaki kriz büyüyor: Kızımı görüşmeye yüz maskesiyle getirdi

03 Haziran 2024 09:35 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:40

Pedro de Noronha, ayrılığın ardından Tülin Şahin’in kendisine kızlarını göstermediğini iddia ederek mahkemeye başvurmuştu. 2.5 yıl sonra kızı Siena Leyla’yı görmek isteyen Noronha, yaşadıklarını anlattı.

TÜLİN ŞAHİN VE ESKİ EŞİ ARASINDAKİ KRİZ BÜYÜYOR

İstanbul'a kızını görmek için gelen Pedro de Noronha, Tülin Şahin'in kızlarını maske takarak buluşmaya getirdiğini öne sürerek, "Bugün özel bir gündü, seni Ekim 2021’den bu yana ilk kez gördüm. Ne kadar büyümüşsün canım bebeğim. Acı tatlı bir gündü, çünkü annen seni görmeme rağmen yüzünü göremem için seni bir yüz maskesi ile getirmeye karar verdi… Nasıl göründüğünü hala bilmiyorum… ve senin maskeyi çıkarmana izin vermedi. Peki. Amaç buydu. Bu açıkça görülüyor." dedi.