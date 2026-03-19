Editor
 | Dilek Ulusan

Tülin Şahin riskli tümör taşıdığını açıkladı! Ameliyata alınacak

Sunucu ve model Tülin Şahin zor bir süreçten geçtiğini belirterek yaşadığı sağlık probleminden bahsetti. Ünlü modelin göğsünde kanser riski taşıyan bir tümör tespit edildi.

Tülin Şahin riskli tümör taşıdığını açıkladı! Ameliyata alınacak
Uzun yıllardır mankenliğin yanı sıra sunuculuk kariyeriyle de çok konuşulan Tülin Şahin, sevenlerini korkutan bir haber verdi. Yıllardır erken teşhis konusunda takipçilerine uyarılarda bulunan Şahin'in göğsünde kitle tespit edildi.

TÜLİN ŞAHİN YAŞADIĞI SAĞLIK SORUNUNU AÇIKLADI

Göğsünde kanser riski taşıyan kitle tespit edilen Tülin Şahin, yaşadığı durum hakkında, "Yıllardır kadınlara erken teşhisin hayat kurtardığını anlatıyorum. Aynı gerçekle ben de karşılaştım. Birçok kadın sağlık sorunlarını açıklamaktan çekiniyor" dedi.

TÜLİN ŞAHİN AMELİYAT OLACAK

Tülin Şahin süreçle ilgili ise "İşini kaybetmekten, kadınlığına dair yanlış yorumlar yapılmasından korkuyor. Eğer benim bunu açıkça paylaşmam bir kadının bile doktora gitmesine vesile olursa benim için çok kıymetli." dedi. Tülin Şahin önümüzdeki günler olacağını da duyurdu.

TÜLİN ŞAHİN KAÇ YAŞINDA?

13 Aralık 1979 Danimarka doğumlu Tülin Şahin, 1995 yılında 'Supermodels Of Denmark' adlı yarışmada keşfedildi ve yarı zamanlı modellik yapmaya başladı. 1998 yılında tasarım üzerine eğitim aldığı okulu bitince tasarım kariyeri için 1998 yılında Paris'e gitti. Paris'te modacıların tekrar modelliğe ikna etmesi ile tam zamanlı modellik kariyeri başlamış oldu. Ailesinin memleketi olan Türkiye'ye imzaladığı mankenlik işi için gitti. Ailesi aslen Sivaslıdır ve Danimarka'da yaşamaktadırlar. ABDli Ünlü Cindy Crawford'a aşırı benzerliğinden dolayı kendisi hem Türk hem de dünya basınında Sivaslı Cindy olarak anıldı

