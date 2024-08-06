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Tülin Şahin'e hapis şoku! Eski eşi Pedro de Noronha ile mahkemelik oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 12:31 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:37
Tülin Şahin&#039;e hapis şoku! Eski eşi Pedro de Noronha ile mahkemelik oldu

Pedro de Noronha ile olan evliliğinden dünyaya gelen 5 yaşındaki kızını babasına göstermeyen ünlü manken Tülin Şahin için mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, çocuğu babasına göstermeyen Tülin Şahin'e hapis cezası verdi.

Tülin Şahin ile kızının babası Portekizli iş adamı Pedro de Noronha arasındaki gerginlik bir türlü dinmiyor. Tülin Şahin, 2019'da Portekizli iş insanı Pedro de Noronha ile evlendiğini duyurmuş, kısa süre sonra ünlü çift kızları Siena'yı kucağına almıştı. 

TÜLİN ŞAHİN'E HAPİS ŞOKU!

Evliliklerinde sıkıntılar yaşayan çift 2022 yılında boşanma kararı aldı. Boşanmadan sonra iddialara göre, ünlü manken kızını babası Pedro de Noronha'ya göstermemeye başladı. 

Pedro de Noronha geçen aylarda Tülin Şahin'in velayet hakkını kötüye kullanarak 5 yaşındaki kızlarını kendisine göstermediğini iddia edip mahkemeye başvurdu. Noronha ifadesinde, evladından yoksun bırakıldığını ve ünlü modelin çocuğunu kendisinden kaçırdığını ifade etti.

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3 GÜN HAPİS CEZASI VERİLDİ 

Dava geçen günlerde İstanbul Aile Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tarafların avukatları katıldı.  Pedro de Noronha, Tülin Şahin hakkında hapis talep etti. Tarafların savunmalarının ardından karar açıklandı.

Mahkeme Pedro de Noronha'yı haklı bularak, çocukları babaya göstermediği gerekçesiyle Tülin Şahin'in 3 gün süreyle disiplin hapsine tabi tutulmasına hükmet etti. Kararın açıklanmasının ardından Tülin Şahin avukatı aracılığıyla itiraz etti.

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Kaynak: tgrthaber.com
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