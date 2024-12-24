Turabi Survivor'a neden katılmadığını açıkladı! "Acun abi engellerimi kaldırırsa"

24 Aralık 2024 10:48 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 10:48

Survivor 2025 kadrosu geçtiğimiz günlerde açıklandı. Yeni yılın ilk gününde yayınlanacak yarışmada daha önce şampiyon olmuş Turabi yer almadı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Turabi, neden katılmadığını açıklarken, Acun Ilıcalı'ya da göndermede bulundu.

Yeni Survivor tanıtımı büyük ses getirdi. Eski yarışmacıların da kadroda yer aldığı Survivor'da 2014 şampiyonu Turabi bu sezon kadroda yer almadı. Turabi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada neden yarışmada olmadığını açıkladı. Açıklamasıyla dikkat çeken Turabi, "Acun abi engellerimi kaldırtıp, benimle görüşürse olur bu olay" dedi.

TURABİ'DEN ACUN ILICALI'YA SURVIVOR GÖNDERMESİ

Sosyal medya hesabında takipçilerine açıklama yapan Turabi, Survivor iddialarına son noktayı koydu. Turabi yaptığı paylaşımda, "Bir diğer efsane yarışma Exatlon'da şampiyon olmakla meşgulüm. Kazasız belasız burayı atlatabilirsem sakatlıklarımı tedavi etmek için hastaneye yatacağım. Yeni rap parçalarımla ortalığı yıkacağım. Ama söz başka bir sezon, ölmez sağ kalırsam çoluk çocuğun elinden emanetim olan Survivor'ı almaya geleceğim. Tabi Acun abi engellerimi kaldırtıp, benimle görüşürse olur bu olay. İsmini yazdığım gündem beri ulaşamıyorum kendisine. Olur da ulaşırsanız lütfen iletin. Beni çaldırıp kapatsın, ben onu geri ararım." dedi.

Survivor'ın All Star kadrosunda İsmail Balaban, Barış Murat Yağcı, Serenay Aktaş, Sema Aydemir, Zeynep Alkan, Batuhan Karacakaya, Yağmur Banda, Ayşe Yüksel, Adem Kılıççı yer aldı. Gönüllüler takımında ise Kaan Kazgan, Göksu Küçükali, Kübra Avcı, Tuğba Yeni, Dilşah Kurt, Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Adilhan Numan olacak.