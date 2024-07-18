Türk bayrağı ve Atatürk resimlerini istemeyen Despina Vandi kendini savundu

18 Temmuz 2024 21:22 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 22:00

İzmir’in Çeşme ilçesinde Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) destek amacıyla düzenlenen konserde Yunan asıllı Alman şarkıcı Despina Vandi’nin sahneye çıkmamasıyla tepkilerin hedefi oldu.

PROTESTO EDİLMİŞTİ

Despina Vandi’nin konseri iddiaya göre sahnedeki Türk bayrağı ve Atatürk posterinin indirilmesini talep etmesi nedeniyle iptal edildi. Wandi, sahneye çıkmayınca seyirciler protesto edildi. Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli, “Hanımefendi ivedilikle bu şehrin sınırlarını terk etsin” ifadelerini kullanmasının ardından Despina Vandi yaptığı açıklama ile tepki çekti.

Tepki çeken söz konusu olayın ardından Despina Vandi, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Despina Vandi, “Planlanan konserimde beni onurlandıracak olan dinleyici kitlelerine büyük saygı duyarak, Türk Eğitim Vakfı’nın etkinliğin niteliğini ‘konser’ olarak değiştirme, yasak ve üzerinde anlaşmaya varılmamış bir siyasi yaklaşım sergileme kararı alması nedeniyle bu etkinliğe katılmamın mümkün olmadığını duyuruyorum” ifadelerini kullandı.