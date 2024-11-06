Türk erkekleri övmesiyle bilinen fenomen psikolog Buse Aydın evlendi! Eşi Romeo Eseceli adında yabancı çıktı
Sosyal medyada erkek ve kadınlar hakkında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken fenomeni psikolog Buse Aydın dün evlendi. Türk erkeklerini överek meşhur olan Buse Aydın'ın Romeo Eseceli adında bir yabancıyla evlenmesi sosyal medyada gündem oldu.
Sosyal medyada yayınladığı videolarla dikkat çeken psikolog Buse Aydın, sağlık alanında faaliyet gösterecek yetkisi olmamasına rağmen kendisini "cinsel terapist" olarak tanıttı gerekçesiyle 550 bin 59 TL para cezasına çarptırılmıştı. Erkekleri övdüğü videolarla dikkat çeken Buse Aydın'ın Romeo Eseceli ismindeki yabancı biriyle evlenmesi gündem oldu.
PSİKOLOG BUSE AYDIN YABANCI BİRİYLE EVLENDİ
Son zamanlarda yayınladığı videolarla çok konuşulan psikolog Buse Aydın, erkek ve kadınlar hakkında yaptığı açıklamayla sosyal medyada gündem oldu. Türk erkeklerini öven psikolog Buse Aydın, dün akşam evlendi.
Türk erkelerini öven videolar çeken Buse Aydın'ın Romeo Eseceli adında yabancı biriyle evlenmesi de sosyal medyada çok konuşuldu. Eşitle sosyal medyada mutluluk pozları veren Buse Aydın'a yorum yağdı.