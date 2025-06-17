Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler hayatını kaybetti!

Karpuz Kestim Yiyen Yok", "Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme" ve "Bir Çift Turna Gördüm"ün gibi sayısız parçaların sahibi Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler, bir süredir pankreas kanseriyle savaşıyordu. Hastaneye kaldırılan Mehmet Erenler hayatını kaybetti.

MEHMET ERENLER HAYATINI KAYBETTİ

Usta sanatçı birkaç hafta önce hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden usta sanatçının hayatını kaybettiği bildirildi. Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin İstanbul Bahçelievler Devlet Hastanesi Palyatif Servisi'nde tedavi gören klasik bağlama virtüözü Erenler'in organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği belirtti.

Erenler'in cenazesi, yarın ikindi vaktine müteakip Büyükdere Caddesi'ndeki İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy'deki aile mezarlığına defnedilecek.