Türk rock müziğinin acı günü! İrfan Alış hayatını kaybetti, Bartu Küçükçağlayan duyurdu

05 Kasım 2024 11:53 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 12:05

Alternatif Türk rock grubu Peyk'in vokalisti İrfan Alış 53 yaşında hayatını kaybetti. İrfan Alış'ın ölüm haberini oyuncu Bartu Küçükçağlayan duyurdu

Türk rock müziğinin efsane gruplarından Peyk'in kurucu üyesi ve solisti müzisyen İrfan Alış hayatını kaybetti. Üzücü haberi, oyuncu ve müzisyen Bartu Küçükçağlayan sosyal medya hesabından duyurdu. Peyk grubu da sosyal medya hesabından "İrfanımızı bu sabah kaybettik" notuyla acı haberi paylaştı.

KÜÇÜKÇAĞLAYAN: SESİN SÖZÜN BİZE EMANET

Sinema ve dizi oyunculuğunun yanı sıra bir başta rock ğrubu Büyük Ev Ablukada'nın solisti Bartu Küçükçağlayan, şu ifadeleri kullandı: "İrfan abi… Denizden çıkıp bana sarıldın en son seni gördüğümde. 'oh' dedim. 'Abi ne güzel serin ve ıslaksın' ayak üstü bana defansif dizayn’ı övdün yine. bunları bizim birbirimize söylememiz gerek.' dedin 'sadece yaptığımız iyi şeyleri değil kötüleri de söylememiz gerek' dedin.

Ben seninle hep karşılaştım abi, hep konuştun benimle, sesini sözünü esirgemedin. Senin sesini ilk kez bir şarkıda duyduğum gece öyle mutsuzdum ki yerleri yumrukladıydım. Bundan sonra yazamayacağın şarkılarda, seçeceğin kelimelerin bir kısmını ben emanet alıyorum abi. Buna izin vereceğini biliyorum. Umarım senin kadar gerçek şarkılar yazan insanlarla karşılaşabilirim bir daha. Çok insana dokundun çünkü. Senin yazdığın gibi, “Her devrin âlemi ayrı’ abi. Seni çok seviyorum. İyi ki karşılaştık. Sesin, sözün bize emanet. Seni kaybetmeyeceğim İrfan abi."

PEYK GRUBU: ROCK'IN EFSANELERİ

Grubun geçmişi 1991'lere kadar uzanıyor. İrfan Alış (vokal) ve Serdal Ersoy'un (gitar) İstanbul Üniversitesi Kampüsünde tanışmasıyla grubun temelleri atıldı, sözler ve besteler cepte birikirken 1995 yılında Ertan Çalışkan (davul), Özgür Ulusoy (keman,klavye), 2006'da ise Barış Tokgöz'ün (bas) katılımıyla grup bugün de aynı isimlerin yer aldığı kadrosunu oluşturmuş oldu.