Türk Youtuber'ların yıllık kazancı dudak uçuklattı

14 Ocak 2025 10:14 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 10:14

YouTube platformunda yayınladıkları videolarla milyonlarca takipçiye erişen Türk Youtuber'ların kazançları da ortaya çıktı. Yıllık en çok kazanan Türk YouTuber'lar belli olurken, ilk sırada Orkun Işıtmak yer aldı.

Dünyanın en popüler platformlarından biri olan YouTube, her gün milyonlarca kişinin kullandığı kazanç kapılarından biri oldu. Türk YouTube'ların ise yıllık kazançları ortaya çıktı. En çok kazanan Türk YouTuber'lar arasında Orkun Işıtmak, Ruhi Çenet, Alper Rende birçok popüler isim yer aldı.

ORKUN IŞITMAK

YouTube üzerinden video paylaşarak para kazanan ilk isimlerden biri olan Orkun Işıtmak'ın yıllık kazancının 120.000.000 TL (3.4 milyon dolar) olduğu iddia edildi.

RUHİ ÇENET

Gittiği ülkelerde çektiği videolarla adından söz ettiren Ruhi Çenet'in yıllık kazancı ise 113.600.000 TL (3.2 milyon dolar) olarak belirlendi. Ruhi Çenet'in geçtiğimiz aylarda kanalı çalınmış ve yeni kanal açmak zorunda kalmıştı.

ALPER RENDE

Ödül töreninde kız arkadaşına evlilik teklifi ederek gündem olan Alper Rende, Youtube platformunda 5,9 milyon takipçiye sahip. Alper Rende'nin yıllık kazancı 13.800.000 TL (391.400 dolar).

DELİ Mİ NE?

Youtube platformunda 9,58 milyon takipçiye sahip Deli Mi Ne? kanalının sahibi Ali Abdüsselam Yılmaz'ın yıllık kazancı 18.424.000 TL (519.000 dolar).

TESTO TAYLAN

Youtube platformunda 1, 13 milyon takipçiye sahip gerçek adıyla Taylan Özgüç Danyıldız'ın yıllık kazancı 85.000.000 TL (2.4 milyon dolar).

TUNA TAVUS

2,37 milyon takipçiye sahip Tuna Tavuk yemek videolarıyla adını geniş kitlelere duyurdu. Tuna Tavus, yıllık kazancının 130.000.000 TL (3.7 milyon dolar) olduğu öğrenildi.

BURAK OYUNDA

Oyun videolarıyla tanınan Burak Oyunda sosyal medya ismiyle tanınan Burak Şahin'in yıllık kazancı 2.000.000 TL (58.000 dolar)

MERTCAN BAHAR

İlginç videolarla tanınan Mertcan Bahar, 2,13 milyon takipçiye sahip. Mertcan Bahar'ın yıllık kazancının ise, 17.750.000 TL (500.000 dolar) olduğu ortaya çıktı.