Türkan Şoray 25 kilo verdi! Son haline yorum yağdı

Sayısız filmde rol alan Türkan Şoray, 1960 yılında sinemaya adım attı. Yeşilçam'ın Sultan'ı olarak anılan Türkan Şoray, sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu.

TÜRKAN ŞORAY AMELİYAT OLDU, 25 KİLO VERDİ

Hande Zeyrek'in haberine göre; Türkan Şoray, yıllardır kilo almasına neden olan Cushing Sendromu'ndan ameliyatla tamamen kurtulduğu için 25 kiloya veda etti. Vücutta olması gerekenden fazla kortizon üretimi olan sendrom sebebiyle kilo alan sanatçı, son paylaşımıyla sevenlerinin yorum yağmuruna tutuldu.

TÜRKAN ŞORAY BAMBAŞKA BİRİNE DÖNÜŞTÜ

Aldığı kilolar sebebiyle zaman zaman zor günler geçiren Türkan Şoray, geçirdiği ameliyat sonrası 25 kilo verdi. Oldukça fit gözüken 79 yaşındaki Türkan Şoray, katıldığı etkinlikte ayakta alkışlandı.