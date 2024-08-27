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Türkan Şoray hayranlarını umutlandırdı! "Setleri özledim"

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
27 Ağustos 2024 12:29 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 12:29

Katıldığı gecede soruları cevaplayan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Türkan Şoray, setleri özlediğini belirterek sevenlerine müjdeli haberi verdi. Ekranlara dönmeye sıcak bakan Türkan Şoray, "'Olağanüstü bir proje gelirse dönebilirim" dedi.

Türk sinemasının sevilen ismi Türkan Şoray katıldığı bir etkinlikte magazincilerin sorularını cevapladı. Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Türkan Şoray, setleri özlediğini belirterek sevenlerine müjdeli haberi verdi. 

TÜRKAN ŞORAY, SEVENLERİNE MÜJDELİ HABERİ VERDİ 

Türkan Şoray ''Setlere dönecek misiniz?'' sorusuna ''Olağanüstü bir proje gelirse dönebilirim. Çok da özledim.'' dedi. Son olarak televizyonda Tatlı Hayat ve İkinci Bahar gibi dizilerde rol alan oyuncu film projelerine ise sıcak baktı. 

Türkan Şoray hayranlarını umutlandırdı! "Setleri özledim" - 1. Resim

Türkan Şoray hayranlarını umutlandırdı! "Setleri özledim" - 2. Resim

KADİR İNANIR'IN SON SAĞLIK DURUMUNU PAYLAŞTI 

Beynine pıhtı atması sonucu apar topar ameliyata alınan Kadir İnanır, yoğun bakımda tedavi edilmişti. Taburcu olduktan sonra tekrar rahatsızlanan Kadir İnanır'ın tedavisi hastanede devam ediyor. Kadir İnanır ile Yeşilçam'ın ayrılmaz ikilisi olan Türkan Şoray, Kadir İnanır'ın sağlık durumuna da  değinerek, ''O azimlidir, kuvvetlidir. İnşallah iyileşip aramıza katılacak.'' dedi. 

Türkan Şoray hayranlarını umutlandırdı! "Setleri özledim" - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com
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