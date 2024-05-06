Türkan Şoray'a doktorundan izin çıkmadı: Bahçede bile yürüme

06 May 2024 12:10 - Güncelleme : 06 May 2024 12:10

KKTC'de gerçekleştirilecek olan Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray'a zatürre teşhisi konulunca programını iptal etmek zorunda kaldı. Doktorundan da izin çıkmayan Şoray'ın kontrolleri devam ediyor.

TÜRKAN ŞORAY'A DOKTORUNDAN İZİN ÇIKMADI

Habertürk'ün aktardığı bilgilere göre; Kıbrıs Şehitlerini Anma ve Gazilerle Buluşma Programı'na katılmaya hazırlanan Türkan Şoray'a doktoru "Bahçede bile yürüme" uyarısında bulundu. Programını iptal eden oyuncu, bugün tekrar doktor kontrolüne geçecek.