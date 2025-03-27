Türkiye eski güzeli Banu Öztürk ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınan Türkiye eski güzeli Banu Öztürk ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Banu Öztürk, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Türkiye eski güzeli Banu Öztürk dün gözaltına alınmıştı. Öztürk, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınan 2009'da Miss Globe Türkiye güzeli Banu Öztürk, dün gözaltına alınmıştı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Banu Öztürk ile ilgili yeni yeni gelişme yaşandı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Banu Öztürk; Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne, burada yapılan tetkiklerin ardından da 3 hafta gözlem altında tutulması kararıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Banu Öztürk soayal medya hesabından sık sık sinir krizleri geçirdiği anları paylaştığı da ortaya çıktı.