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 | Dilek Ulusan

Türkiye eski güzeli Banu Öztürk ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımları nedeniyle dün gözaltına alınan Türkiye eski güzeli Banu Öztürk ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Banu Öztürk, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi

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Türkiye eski güzeli Banu Öztürk ruh ve sinir hastalıkları hastanesine sevk edildi
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 10:59
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 11:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Türkiye eski güzeli Banu Öztürk dün gözaltına alınmıştı. Öztürk, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

RUH VE SİNİR HASTALIKLARI HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretten gözaltına alınan 2009'da Miss Globe Türkiye güzeli Banu Öztürk, dün gözaltına alınmıştı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Banu Öztürk ile ilgili yeni yeni gelişme yaşandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Banu Öztürk; Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne, burada yapılan tetkiklerin ardından da 3 hafta gözlem altında tutulması kararıyla Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Banu Öztürk soayal medya hesabından sık sık sinir krizleri geçirdiği anları paylaştığı da ortaya çıktı.

Türkiye eski güzeli Banu Öztürk, gözaltına alındı

Sıkça Sorulan Sorular

BANU ÖZTÜRK KİMDİR?
Banu Öztürk, 7 Mart 1985 tarihinde dünyaya geldi. Florida International Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Amerika'da tiyatro, müzik ve dans eğitimi aldı. Öztürk, 2009 yılında da Miss Globe Türkiye Kraliçesi seçildi. Oyunculuk kariyerinde "Avrupa Yakası", "Adanalı", "Derman", "Geniş Aile", "Şen Yuva" ve "Güzel Çirkin" gibi televizyon dizilerinde rol aldı. 2014 yılında iş insanı İsmail Akay ile evlenen Banu Öztürk'ün bu evlilikten bir oğlu oldu. 2017 yılında boşanan Öztürk, maddi zorluklar nedeniyle bir süre kadın sığınma evinde kaldı.
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