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 | Dilek Ulusan

Türkiye eski güzeli Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü!

Miss Turkey ikinci güzeli Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Sosyal medya hesabından hastanedeki görüntüsünü paylaşan Senem Kuyucuoğlu'nun elleri ve ayaklarının yandığı görüldü.

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Türkiye eski güzeli Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü!
KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
02.05.2025
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
02.05.2025
saat ikonu 15:59

34 yaşındaki eski manken Senem Kuyucuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Uyurken, yangına yakalanan 2019 Miss Turkey ikincisi olan ve Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Senem Kuyucuoğlu, son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

SENEM KUYUCUOĞLU'NUN ELLERİ YANDI

Evinde yangın çıktığını belirten Senem Kuyucuoğlu konuyla ilgili, "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" ifadelerini kullandı.

Türkiye eski güzeli Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü!

Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu'nun evinde çıkan yangında elleri ve ayaklarının yandığı gözlemdi. Hastanedeki tedavisi devam eden Senem Kuyucuoğlu'nun ne zaman taburcu olacağı ise kesinleşmedi.

Türkiye eski güzeli Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü!
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Sıkça Sorulan Sorular

SENEM KUYUCUOĞLU KİMDİR?
22 Eylül 1990 İzmir doğumlu Senem Kuyucuoğlu, Türkiye adına 2009 yılında Kâinat Güzellik Yarışması'na katıldı. 24 Ağustos 2009'da Bahamalar'da gerçekleşen Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Kuyucuoğlu dereceye giremedi.
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