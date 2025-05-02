Türkiye eski güzeli Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü!

34 yaşındaki eski manken Senem Kuyucuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Uyurken, yangına yakalanan 2019 Miss Turkey ikincisi olan ve Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Senem Kuyucuoğlu, son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.

SENEM KUYUCUOĞLU'NUN ELLERİ YANDI

Evinde yangın çıktığını belirten Senem Kuyucuoğlu konuyla ilgili, "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" ifadelerini kullandı.

Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu'nun evinde çıkan yangında elleri ve ayaklarının yandığı gözlemdi. Hastanedeki tedavisi devam eden Senem Kuyucuoğlu'nun ne zaman taburcu olacağı ise kesinleşmedi.