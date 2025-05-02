Türkiye eski güzeli Senem Kuyucuoğlu ölümden döndü!

Miss Turkey ikinci güzeli Senem Kuyucuoğlu, ölümden döndü. Sosyal medya hesabından hastanedeki görüntüsünü paylaşan Senem Kuyucuoğlu'nun elleri ve ayaklarının yandığı görüldü.
34 yaşındaki eski manken Senem Kuyucuoğlu'nun evinde yangın çıktı. Uyurken, yangına yakalanan 2019 Miss Turkey ikincisi olan ve Kâinat Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden Senem Kuyucuoğlu, son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.
Evinde yangın çıktığını belirten Senem Kuyucuoğlu konuyla ilgili, "Bu yıl, bir yanmadığım kalmıştı o da oldu, çok şükür. Ben uyurken elektrik sobası tutuşmuş... O saatte uyanmam mucize" ifadelerini kullandı.
Miss Turkey 2009 yarışmasında ikinci olan Senem Kuyucuoğlu'nun evinde çıkan yangında elleri ve ayaklarının yandığı gözlemdi. Hastanedeki tedavisi devam eden Senem Kuyucuoğlu'nun ne zaman taburcu olacağı ise kesinleşmedi.