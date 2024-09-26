Türkiye güzeli İdil Bilgen’in atamasında gerçek ortaya çıktı! İkinci atamayı bekleyebilir

26 Eylül 2024 12:22 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 12:29

2024 Miss Turkey birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığının Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl’e atanmıştı. 9 Eylül'de ataması yapılan İdil Bilgen’in 15 günlük başvuru süresi dün doldu. 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi vermezse ikinci atamayı bekleyebilir.

Tıp Fakültesi​ mezunu İdil Bilgen​, Bingöl'ün Yayladere ilçesine atanmıştı. Dün göreve başlaması beklenen İdil Bilgen'in başvuru yapmadığı ortaya çıktı. İdil Bilgen'in 2 ay içerisinde mazeret başvurusu yapmadığı takdirde 6 ay sonraki kurayı beklemesi gerekecek.

İDİL BİLGEN'İN 2 AYI KALDI, BAŞVURU YAPMASI GEREKLİ

Sağlık Bakanlığının Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasında Bingöl’e atanan Türkiye Güzeli İdil Bilgen, göreve başlamadı. Bilgen, 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi verirse bu göreve başlayabilecek, vermezse 6 ay sonraki kuraya katılabilecek. 2024 Miss Turkey​ birincisi İdil Bilgen, Sağlık Bakanlığının 118. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasıyla Bingöl Yayladere Toplum Sağlığı Merkezine atandı. 9 Eylül'de ataması yapılan İdil Bilgen’in 15 günlük başvuru süresi dün doldu. Bilgen, 2 ay içerisinde mazeret dilekçesi verirse Bingöl’deki görevine başlayabilecek. Bilgen, mazeret dilekçesi vermemesi durumunda 6 ay sonraki Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kurasına katılabilecek. Bilgen, daha önceki açıklamalarında mesleğini yapmak istediğini belirtmişti.

İDİL BİLGEN KİMDİR?

2000 doğumlu İdil Bilgen, Tıp Fakültesi mezunudur. Aslen Ankaralı olan idil Bilgen, Miss Turkey 2024 yarışmasında birinci olarak seçildi. İdil Bilgen, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen'in kızıdır.