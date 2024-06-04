Türkiye'nin genç şarkıcısı: EGEKA! Kızılcık Şerbeti oyuncularının yeni gözdesi oldu!

04 Haziran 2024 12:15 - Güncelleme : 04 Haziran 2024 12:18

Pusula, Çingenem gibi şarkılarla tanınan genç isim Esat Gökhan Kanat, Kaçtın ile de müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı. 30 Mayıs'ta piyasaya sürdüğü şarkıyla dikkat çeken EGEKA şimdiden listelere girdi.

KAÇTIN ŞARKISI ÜNLÜ İSİMLERİ DE SARDI

30 Eylül 1997 doğumlu Esat Gökhan Kanat, Yeni Medya İletişim mezunu. Müziğe küçük yaşlardan itibaren ilgi duyan Kanat, amatör olarak başladığı müzik kariyerine profesyonel olarak devam etti. Cover şarkılarıyla beğeni toplayan EGEKA, şimdi ise söz ve müziği kendisine ait Kaçtın ile beğeni topladı. Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sıla Türkoğlu ve Selin Türkmen de sosyal medya hesabından genç şarkıcıya destek verdi.