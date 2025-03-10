Türkiye'nin en zengin ünlüleri belli oldu! Kazançlarını nereye yatırıyorlar?

Ünlü isimlerin dizilerden, konserlerden ve reklam anlaşmalarından aldıkları ücretler konuşulurken, Türkiye'nin en zengin ünlüleri de belli oldu. Peki, bu ünlü isimler kazançlarını nereye yatırıyor?

Ekranların ve müzik dünyasının sevilen isimleri son dönemde kazançlarıyla adından söz ettiryor. Dizilerde bölüm başına ya da konserlerden kazandıklarıyla çok konuşulan isimlerin yatırımları da şaşırttı. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştiriyor, kimi ise gayrimenkul sektörüne kazancını yatırıyor. İşte en zengin Türk ünlüler ve yatırımları...

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİN ÜNLÜLERİ

Ajda Pekkan

70 milyon dolara ulaşan servetiyle en zengin ünlüler sıralamasında yer alan Ajda Pekkan, aldığı lüks villalar ve köşklerle de adından söz ettiriyor.

Serenay Sarıkaya

Oyuncu Serenay Sarıkaya, küçük yaşlardan itibaren televizyon ekranında yer alıyor. mal varlığının 186 milyon TL olduğu söyleniyor. Kazancını gayrimenkul ve arsa alarak değerlendiren Sarıkaya'nın, son dönemlerde Marmaris'e yatırım yapmayı planladığı konuşuluyor.

Ercan Kesal

Çukur dizisindeki rolüyle büyük bir hahyran kitlesi elde eden Ercan Kesal'ın bir diğer mesleği ise doktorluk. Kesal özel bir hastanenin kurucusudur.

Sibel Can

Sibel Can yurt içi ve yurt dışında aldığı evlerle adından söz ettiriyor.

Hülya Avşar

Uzun yıllar hem oyunculuk hem de şarkıcılık yapan Hülya Avşar'ın Sarıyer'deki köşkü, Ayvalık'taki yazlığı, zeytin fabrikası, konfeksiyon fabrikası, Tarabya'daki dairesi, Riva'daki arazisi ve banka hesaplarında yüklü miktarda bulunan parasıyla en zengin ünlüler listesine girmeyi başardı.

Burak Özçivit

Oyuncu Burak Özçivit'in servetinin 70 milyon dolar olduğu söyleniyor. Özçivit, Bodrum'da eşi Fahriye Evcen'in zevkine göre 4 villa inşa ettirdi. Özçivit, kazandığı parayı gayrimenkule yatırmaya devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ

Bir süre önce eğitimi için Londra'ya yerleşen Kıvanç Tatlıtuğ da yatırımlarını ev ve işyerinden yana kullanıyor. Kıvanç Tatlıtuğ'un da yurt içi ve dışında sayısız evi bulunuyor.