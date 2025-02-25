Türkü Akbayram'dan babası Edip Akbayram'a duygusal mesaj

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın Türkü Akbayram, 47 gündür yoğun bakımda olan babası için duygusal bir mesaj yayınladı. Babasıyla çektirdiği çocukluk fotoğrafını yayınlayan Türkü Akbayram, "Şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum" dedi.
Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Edip Akbayram, iki kez yoğun bakım geçirdi. 47 gündür yoğun bakımda tutulan Edip Akbayram için kızından duygusal bir mesaj geldi. Türkü Akbayram sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak, babasına olan özlemini dile getirdi.
Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp 'Camdan bak aşkım' diyemediğin için, her gün arayıp 'Minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için, 'Haydi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bekliyorum" dedi.
Edip Akbayram'ın son sağlık durumu hakkında iyi haber geldi. Eşinin sağlığı hakkında ilk kez konuşan Ayten Akbayram, "Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah" diye konuştu.