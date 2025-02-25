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 | Dilek Ulusan

Türkü Akbayram'dan babası Edip Akbayram'a duygusal mesaj

Ünlü şarkıcı Edip Akbayram'ın Türkü Akbayram, 47 gündür yoğun bakımda olan babası için duygusal bir mesaj yayınladı. Babasıyla çektirdiği çocukluk fotoğrafını yayınlayan Türkü Akbayram, "Şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum" dedi.

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Türkü Akbayram'dan babası Edip Akbayram'a duygusal mesaj
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
25.02.2025
saat ikonu 09:19
|
GÜNCELLEME:
25.02.2025
saat ikonu 09:19

Evinde fenalaşarak hastaneye kaldırılan ünlü şarkıcı Edip Akbayram, iki kez yoğun bakım geçirdi. 47 gündür yoğun bakımda tutulan Edip Akbayram için kızından duygusal bir mesaj geldi. Türkü Akbayram sosyal medya hesabından mesaj yayınlayarak, babasına olan özlemini dile getirdi.

TÜRKÜ AKBAYRAM'DAN DUYGUSAL MESAJ GELDİ

Türkü Akbayram, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Her gün oturduğumuz yerlerden geçemiyorum. Seni gördüğüm halde aceleden sana sadece el sallayıp sarılmadan geçip gittiğim için, kar yağdığında beni arayıp 'Camdan bak aşkım' diyemediğin için, her gün arayıp 'Minik aşkım bugün geliyor mu?' diye soramadığın için, 'Haydi kahveye gel' diye beni çağıramadığın için, dünyanın en şefkatli elleriyle saçımı okşayamadığın için ve şu sıcacık gülüşünü göremediğim için kahroluyorum. Seni çok özledim baba. Hepimiz seni bekliyoruz. Hasretle bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Bekliyorum" dedi.

Edip Akbayram'ın son sağlık durumu hakkında iyi haber geldi. Eşinin sağlığı hakkında ilk kez konuşan Ayten Akbayram, "Hala yoğun bakımda doktorları iyi gidiyor diyorlar iyi olacak inşallah" diye konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

EDİP AKBAYRAM SON SAĞLIK DURUMU NEDİR?
Yaklaşık iki haftadır yoğun bakımda olan edip Akbayram'ın kızı Türkü Akbayram "Şu an için ikinci operasyonu da başarılı geçti. Yoğun bakım süreci ve entübe süreci bir süre daha devam edecek. Ama en azından daha iyi ve güzel haber aldık. Kanama yüksek ölçüde durduruldu. Çok emin ellerde gerçekten içimiz çok rahat. Tüm Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları doktorları hemşireleri hepsine ailece minnettarız. Yoğun bakım süreci devam edecek, önümüzde bir iki günlük daha bekleme süresi olacak sonra daha net ve umarım daha iyi ve güzel haberler verebilmeyi umuyoruz biz de ailece. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
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