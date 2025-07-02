Türkü Su Demirel'in yeni dizisi belli oldu

Kader Oyunları, Maraşlı, Muhteşem İkili ve son olarak Yalı Çapkını dizisinde rol alan Türkü Su Demirel'in yeni rolü belli oldu. 27 yaşındaki oyuncu Gözleri Karadeniz ile el sıkıştı.

TÜRKÜ SU DEMİREL GÖZLERİ KARADENİZ DİZİSİNDE

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Son olarak “Yalı Çapkını” dizisinde rol alan Türkü Su Demirel’in yeni sezonda ekrana geleceği proje belli oldu. Genç oyuncu seyirciyle buluşacağı “Gözleri Karadeniz” dizisiyle anlaştı. Dizide Fatoş karakteriyle yer alacak olan Türkü Su Demirel, Osman Maçari’nin (Mehmet Özgür) kızı rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Gözleri Karadeniz dizisinin kadrosunda; Halit Özgür Sarı (Azil) ve Özge Yağız’ın (Güneş) başrollerini paylaşacağı dizide başlıca rolleri Ayten Uncuoğlu (Asiye), Mehmet Özgür (Osman Maçari), Mustafa Açılan (Mehmet Maçari), Erol Babaoğlu (Sado), Berk Ali Çatal (Sancar), Eren Ören (Dursun), Osman Albayrak (Kınalı), Ebru Aykaç (Havva), Yonca Şahinbaş (Nermin Maçari), Onur Özaydın (Haki) ve Gizem Arıkan (Ayla) oynayacak.