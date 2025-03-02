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 | Murat Makas

Türkücü Ceylan sahurda paylaştı, herkesin diline düştü! Yıllar önce verdiği meşhur poz

Türk Halk Müziği’nin sevilen ismi 'Küçük Ceylan' olarak bilinen Ceylan yıllar önce yer sofrasında verdiği sahur pozunu tekrar paylaştı. Son zamanlarda sık sık imaj değişikliğine giden Ceylan yine gündem oldu.

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Türkücü Ceylan sahurda paylaştı, herkesin diline düştü! Yıllar önce verdiği meşhur poz
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 12:11
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 12:11

Bir dönemler 'Küçük Ceylan' olarak tanınan türkücü Ceylan Avcı, son zamanlarda değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla gündeme geliyor. Lüks villası ve teknesiyle de dikkat çeken Ceylan sık sık imaj değiştirmesiyle adından söz ettiriyordu.

CEYLAN POPÜLER SAHUR POZUNU PAYLAŞTI

Ceylan bu kez sosyal medyada bir dönem çok popüler olan kahvaltı pozunu paylaştı. Instagram hesabından sahur paylaşımı yapan Ceylan, "Caps'lere konu olan meşhur Elazığ yer sofrasından. Herkese hayırlı sahurlar" yazdı.

''YILLARA KAFA ATMIŞIM''

Bir paylaşım daha yapan ve iki fotoğrafı karşılaştıran Ceylan "Vallahi itiraf ediyorum ben bile şaşırdım resmi yan yana görünce. Yıllara meydan değil kafa atmışım resmen." dedi.

İşte türkücü Ceylan'ın o meşhur pozu:

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