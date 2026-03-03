Menü Kapat
Magazin
Avatar
Editor
 Ebrar Oral

İbrahim Tatlıses, evlat katili mi olacaktı? Tatlıses'e torunu Mert'ten korkunç iddia!

İbo lakabıyla tanınan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in torunu Mert'in kendisi için öne attığı bir iddia, magazin gündemine bomba gibi düştü. Arası uzun zamandır bozuk olan Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert, dedesi için duyanları şok edecek bir iddiada bulundu.

İbrahim Tatlıses, evlat katili mi olacaktı? Tatlıses'e torunu Mert'ten korkunç iddia!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 22:18
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 22:27

Baba-oğul bitmek bilmeyen kavgalarıyla gündeminden isimlerini düşürmeyen türkücü ve oğlu olayında bu kez torun Mert Tatlıses de dahil oldu. İbo lakaplı dedesi İbrahim Tatlıses için şok eden iddialarda bulunan Mert Tatlıses, dedesi İbo'nun babasını vurdurmak için özel adam tutturduğunu öne sürdü.

İBRAHİM TATLISES EVLAT KATİLİ Mİ OLACAKTI? TORUNU MERT TATLISES'TEN KORKUNÇ İDDİA

74 yaşındaki ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile en büyük oğlu olan Ahmet Tatlıses arasındaki buzlar bir türlü erimiyor. Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert'in magazin gündemine bomba gibi bıraktığı iddia kısa sürede gündeme oturdu.

İbrahim Tatlıses, evlat katili mi olacaktı? Tatlıses'e torunu Mert'ten korkunç iddia!

Baba-oğulun davalık olup soluğu mahkemede aldığı İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet Tatlıses'in olayında araya Mert Tatlıses de girdi.

OĞLU AHMET'İ GÖZDEN ÇIKARAN İBRAHİM TATLISES'TEN ÇOK SERT SÖZLER!

Davalık olduğu oğlu Ahmet Tatlıses için, "Ahmet’e bir kuruş bırakırsam Allah beni toprak etsin. Sandalye bile bırakmayacağım. Layık değil çünkü" ifadesinde bulunarak mirasından kuruş koklatmayacağının altını çizen İbrahim Tatlıses'in bu sözleri sonrasında büyük oğlu sessizliğini bozmuştu.

AHMET TATLISES'TEN BABASINA YUMUŞAK DÖNÜŞ: EVLADIN BABAYA, BABANIN EVLADA NEFRETİ OLAMAZ

Babası İbrahim Tatlıses'in miras konuşması sonrasında Ahmet Tatlıses yaptığı açıklamada, "Evladın da babaya, babanın da evlada nefreti olamaz. İbrahim Bey'in rahatsızlıkları var. Bu rahatsızlar ona bunları söyletiyor.

İbrahim Tatlıses, evlat katili mi olacaktı? Tatlıses'e torunu Mert'ten korkunç iddia!

Demans başlangıcı olabilir. Unutkanlık durumları bunun göstergesi. Mal - mülk olaylarıyla ilgili söylediklerinin çoğu gerçek değil. Evlatlarından birkaç tanesi rahat. Onun dışındakiler, özellikle de kız evlatları rahat bir hayat yaşamıyor" ifadelerinde bulunmuştu.

TATLISES KAVGASINA TORUN DA KARIŞTI! İBO TATLISES'İN TORUNUNDAN DEDESİNE ŞOK İTHAMLAR

Habertürk’ün iddialarına göre; uzun süredir devam eden baba - oğul arasındaki tartışmaya, İbrahim Tatlıses'in torunu Mert Tatlıses de katıldı.

İbrahim Tatlıses, evlat katili mi olacaktı? Tatlıses'e torunu Mert'ten korkunç iddia!

Mert Tatlıses, dedesi İbo Tatlıses'i karalarken diğer yandan amcası İdo için de öfke dolu sözlerde bulunarak sitem etti.

Yasemin Şefkatli ile evli olan amcası İdo Tatlıses için, "Kendilerini acındırıyorlar" değerlendirmesinde bulunan Ahmet Tatlıses'in oğlı Mert, "Senaryo hep aynı. İbrahim Tatlıses iki senede bir dolandırıldım diyor. İki sene sonra da yanında kişi olan asistanı Tuğçe Hanım tarafından dolandırıldığını iddia edecek" ifadelerinde bulundu.

İbrahim Tatlıses, evlat katili mi olacaktı? Tatlıses'e torunu Mert'ten korkunç iddia!
#Magazin
#ibrahim tatlıses
#ahmet tatlıses
#Mert Tatlıses
#Tatlıses Ailesi
#Magazin
