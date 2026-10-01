Türkücü Seher Dilovan’ın yeni hayatı şaşırttı! Şöhreti geride bıraktı, İsviçre’de ortaya çıktı

Ankara Radyosu’nda kariyerine başlayan ünlü türkücü Seher Dilovan, uzun zamandır magazin gündeminden uzak bir hayat sürmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Şöhreti geride bırakarak İsviçre’de köy hayatı yaşayan Dilovan, masalsı hayatıyla hayranları tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar…

TÜRKÜCÜ SEHER DİLOVAN’IN YENİ HAYATI ŞAŞIRTTI!

Bir döneme türküleri ile damga vuran türkücü Seher Dilovan, uzun zamandır müzik piyasasında olmamasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Öyle ki 53 yaşında olan Seher Dilovan, ailesiyle birlikte yerleştiği Cenevre’de yeni hayatıyla şaşırttı. Köy hayatını benimseyen ünlü türkücü, hayranları tarafından da merakla takip ediliyor.

Kariyerine annesinin ısrarıyla girdiği konservatuvarda önce bale bölümünü kazanan daha sonra da bale bölümünü bırakarak Ankara Radyosu’nun sınavına girerek türkü söylemeye başladığı biliniyor. İlk albümü Ayvacı ile adını duyuran Dilovan, Vur Eller Oynasın, Seher Yeli, Sabret Gönül gibi kariyerinin önemli eserlerini hayranlarıyla buluşturmuştur.

Müzik dünyasından çekilen ve yerine kendisi gibi müzikle ilgilenen Alan Dere’ye bırakan Seher Dilovan, yeni hayatıyla hayranlarını şaşırtırken doğa ile iç içe bir yaşam sürüyor. Yeşilliklerin arasında bulunan eviyle huzuru yakalayan Seher Dilovan, zaman zaman sosyal medyasında da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

ŞÖHRETİ GERİDE BIRAKTI, İSVİÇRE’DE ORTAYA ÇIKTI

Müzik kariyerinde zirvede olan Seher Dilovan, şöhretini bir anda geride bırakarak İsviçre’de ortaya çıktı. Yıllar önce İsviçre’ye yerleşerek orada bir restoran açan Seher Dilovan, gözlerden uzak mütevazi bir yaşam sürüyor. Ev işleriyle de bizzat kendinin ilgilendiğini söyleyen Seher Dilovan, Cenevre’de bahçeli bir villa da yaşıyor.

Zaman zaman sosyal medyasından Cenevre’deki evinden paylaşımlar yapan Seher Dilovan, Aslen Tuncelili olduğu biliniyor. Ayrıca Cenevre’de bulunan villasından paylaşımlar yapan Seher Dilovan, haziran ayında Yasemin'in Penceresi'de oğluyla birlikte seslendirdiği 'Lose Control' adlı şarkı sosyal medya da çok beğenilmiş ve gündem olmuştu.

Hayranları tarafından doğa ile iç içe olan eviyle takip edilen Seher Dilovan, evinde işlerden bağ işlerine kadar pek çok alanda kendisini ilgilendiğini ifade ediyor. Hayatının büyük bir bölümünü orada geçiren Seher Dilovan, gündemdeki yerini alıyor.