Türkücü Yudum'un eşi Erol Koral kalp krizi geçirdi!

Ünlü türkücü Yudum'un eşi Erol Koral Bodrum tatilinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Koral için acil bypass kararı verilerek ambulansla İstanbul’a sevki gerçekleştirildi.

YUDUM'UN EŞİ KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hastaneye kaldırılan Koral için acil bypass kararı verilerek ambulansla İstanbul’a sevk edildi. Hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan türkücü Yudum’un eşi Erol Koral için acil kan çağrısı yapıldı.

TÜRKÜCÜ YUDUM KİMDİR?

Ardahan doğumlu Yudum Tatar Türk halk müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı. 1998 yılında ilk albümü olan Bir Yudum Sevgi'yi çıkardı. 1978 doğumlu Yudum, iyi derecede bağlama çalıyor.