Tutuklanan Ayşe Barım suçlamaları reddetti: Hepsi iftiradır, karalamadır

28 Ocak 2025 16:48 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 16:49

Menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı. Ayşe Barım, suçlamaları reddederek, "Çok yoğun bir karalama ve iftira kampanyasıyla karşı karşıyayım. Bu süre içinde neden olduğunu anlamadığım çok ciddi iftiralara uğradım" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen gezi soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından suçlamaları kabul etmediği ve "Hepsi iftiradır, karalamadır. İddiaları asla kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

"KARALAMA KAMPANYASIYLA KARŞI KARŞIYAYIM"

“ID İletişim’i 23 yıl önce kurdum. Ondan önce de eğlence sektöründe ve çeşitli yerlerde çalıştım. 23 yıl boyunca çok çalıştım ve büyüyen televizyon sektöründe ben de yer aldım. 2024 eylül ayında bir gazeteci tarafından yazılar yazıldı. İsmin geçmeden “sektörde mamalar da var” denilerek bir oyuncumun da sahte bir reklam ilişkisinin içinde olduğunu iddia ederek yazı yayınladı. Benim ismin geçmediği için suç duyurusunda bulunmadım. 7 Ocak’ta yazının sadece o paragrafı alınarak çeşitli twitter hesaplarından sadece orası paylaşıldı. O Ayşe Barım’dır denilerek beni mama ilan ettiler. Çok yoğun bir karalama ve iftira kampanyasıyla karşı karşıyayım. Bu süre içinde neden olduğunu anlamadığım çok ciddi iftiralara uğradım. Günün sonunda önce magazinel konuyla ilgili, şimdi de bu suçlamayla buradayım. Hepsi iftiradır, karalamadır. İddiaları asla kabul etmiyorum. Bu kadar emeğin sonunda başarı hikâyesi olan hikayemin bu şekilde utanç hikâyesine döndürülmesinden dolayı mağdurum.”

AYŞE BARIM'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklanan menajer Ayşe Barım ifadesinde, "Gezi Parkı eylemlerinin başlarında 2013 Mayıs ayı içerisinde bu konuyla ilgili kimse aramadı. Kimse benden birliktelik kurmak adına finans ya da ismimle destek olma adına herhangi bir ricada yahut talepte bulunmadı. Gezi Parkı'nın ilk başladığı ve benim ilk gittiğim dönemde hatırladığım kadarıyla Muhteşem Yüzyıl isimli dizide beraber çalıştığımız oyunculardan bazıları bulunmaktaydı. Tam hatırlayamamakla birlikte onlardan birinin arayarak, setten çıkarak Gezi Parkı'na gideceğini, ‘Çocuklar ne yapıyor diye bakmak istiyoruz' dediğini hatırlıyorum. Ben de bireysel olarak kendim gittim, oyunculara eşlik etmek üzere buluştum. Gezi Parkı'na hatırladığım kadarıyla bir ya da iki kez gitmişimdir. Gezi eylemlerinde rol oynayan kurum ve kuruluşlarla, hiçbir topluluk veya oluşumla resmi ya da gayriresmi durumum olmadı. Kimseyi de buralara yönlendirmedim'' dedi.