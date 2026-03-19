Twilight'ın yıldızı Robert Pattinson son görünütüsüyle çok konuşuldu! "Hiç değişmemiş"

İlk filmi 2008 yılında yayınlanan Twilight serisinin başrol oyuncusu Robert Pattinson, son katıldığı galada yorum yağmuruna tutuldu. ünlü oyuncunun yıllar sonra bile neredeyse hiç değişmemiş olması, hayranlarını şaşkına çevirdi.

ROBERT PATTINSON'IN YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Twilight serisinde Edward Cullen karakteriyle milyonların hayran olduğu bir isme dönüşen Pattinson, genç yaşta yakaladığı bu şöhretle uzun süre gündemden düşmedi. Sonrasında kariyerini daha farklı projelerle şekillendiren Pattinson, bağımsız filmlerden büyük yapımlara kadar geniş bir yelpazede yer alarak oyunculuğunu kanıtladı.

Birçok kullanıcı, yıllar önce Edward Cullen olarak tanıdığı Pattinson’ın hala aynı görüntüde olmasına yorum yağdırdı. Hayranları oyuncunun “zamana meydan okuyan” görüntüsünü konuşmaya başladı. Alacakaranlık döneminde henüz 20’li yaşlarının başında olan, şimdilerde ise 39 yaşında olan Pattinson'un neredeyse aynı görünmesi dikkat çekti.

ROBERT PATTINSON KAÇ YAŞINDA?

13 Mayıs 1986 doğumlu Robert Pattinson, İngiliz aktör. Hem büyük bütçeli hem de bağımsız filmlerde çok yönlü rolleriyle tanınan Pattinson, dünyanın en çok para kazanan oyuncuları arasında gösterildi. 2010 yılında Time dergisi onu dünyadaki en etkili 100 kişiden biri olarak adlandırdı ve Forbes Celebrity 100 listesinde yer aldı.