Uçakta kedi kavgası! Dilan Çıtak Tatlıses kabin memurunu darp etti

17 Eylül 2024 17:43 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 17:46

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, Türk Hava Yolları’nın (THY) Bodrum – İstanbul seferi sırasında kedisini pusetten çıkarıp yanına alınca görevliler tarafından uyarıldı. Kedisini pusete koymayı reddeden Dilan Çıtak bu esnada kabin memuruna fiziksel şiddet uyguladı.

Son günlerde İbrahim Tatlıses​ ile yaşadığı problemlerle gündemden düşmeyen Dilan Çıtak Tatlıses​, şimdi ise kabin memuruna uyguladığı şiddet ile gündem oldu. Kedisini pusete koymayan Dilan Çıtak Tatlıses, kabin memuruyla kavgaya tutuştu.

DİLAN ÇITAK TATLISES'TEN KABİN MEMURUNA ŞİDDET

İbrahim Tatlıses’in kızı şarkıcı Dilan Çıtak Dörter, dün gece THY​'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta kabin memuruyla tartıştı. Evcil hayvanını kural gereği pusetten çıkarmaması gerektiğini konusunda uyarı alan şarkıcı Dilan Çıtak Tatlıses, kabin memuruyla tartıştı. Kedisini pusete koymayı reddeden Dilan Çıtak Dörter'in, bu sırada tartıştığı kabin memuruna fiziksel şiddet uyguladığı öne sürüldü.

KABİN MEMURU DİLAN ÇITAK TATLISES'TEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Pilotun durumu bildirmesi üzerine uçağın İstanbul Havalimanı'na inişi sonrası Dörter uçaktan polis eşliğinde indirildi. Şiddete maruz kalan kabin memuru Dilan Çıtak Tatlıses'ten şikayetçi olurken, THY'nin başlatılan hukuki süreci takip edeceği öğrenildi.