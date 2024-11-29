Ufak Tefek Cinayetler Merve ve Adil buluştu! Aslıhan Gürbüz ile Osman Onat'a yorum yağdı

29 Kasım 2024 15:45 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 15:45

Bir döneme damga vuran Ufak Tefek Cinayetler dizisinde rol alan Aslıhan Gürbüz ile Osman Onat buluştu. Mukadderat filminde birlikte rol alan oyuncular sosyal medya hesabından da paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Başrolünde Gökçe Bahadır, Bade İşçil, Tülin Özen ve Duygu Sarışın gibi isimlerin buluştuğu Ufak Tefek Cinayetler dizisi, 2019 yılında final yaptı. Dizinin sevilen ikilisi Aslıhan Gürbüz ve Osman Onat buluştu.

UFAK TEFEK CİNAYETLER'İN SEVİLEN İKİLİSİ BULUŞTU

Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Merve Aksak rolüyle yer alan Aslıhan Gürbüz yayınlandığı dönemde fenomen haline geldi. Dizide Merve Aksak'ın arkadaşı Adil Sağlam rolünde ise Osman Onat rol aldı.

İki ünlü oyuncu yıllar sonra Mukadderat filmiyle bir araya geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Osman Onat, "İyi ki" notunu düştü. Osman Onat ise "Çok seviyorum" notuyla karşılık verdi.