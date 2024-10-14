Ufuk Özkan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine katıldı! "Çok acayip şeyler oluyor"

14 Ekim 2024 11:53 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 11:53

Geçtiğimiz yıl karaciğer yetmezliği nedeniyle zor günler geçiren oyuncu Ufuk Özkan, hem son sağlık durumundan hem de gündem hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'İsrail'in asıl hedefi Türkiye' sözlerine destek veren Ufuk Özkan, "Ülkemizi Allah korusun." dedi.

Zengin Kız Fakir Oğlan, Duy Beni, Geniş Aile ve Güzel Günler gibi yapımlarda rol alan Özkan Uğur, geçtiğimiz yıl geçirdiği karaciğer yetmezliği sonrası "Kendimi iyi hissediyorum ama ömür boyu ilaç kullanmak zorundayım" diyerek son sağlık durumundan bahsetti. Son dönmede gençlerin sosyal medya bağımlılığına da değinen oyuncu, İsrail, Gazze​ ve Lübnan​'a yönelik saldırıları hakkında da açıklamada bulundu.

UFUK ÖZKAN, İSRAİL KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A HAK VERDİ

Günaydın'ın sorularını cevaplayan Ufuk Özkan, "İsrail, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Siz bir sanatçı olarak neler söylemek istersiniz?" sorusuna "Açıkçası çok endişeliyim. Cumhurbaşkanımızın da söylediği gibi İsrail'in asıl hedefi Türkiye​. İsrail'in gözünün Türkiye'de olduğu açık. Bölgede de çok acayip şeyler oluyor. İsrail'in bölgede yaşattıkları korkunç. İsrail'in asıl amacı kutsal topraklar. Biz de İsrail'in hedefine giriyoruz. Ülkemizi Allah korusun." diyerek cevap verdi.

Son dönemde gençlerin sosyal medya bağımlılığı üzerine de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gençlerimizin sosyal medyanın dehlizinde yitip gitmesine seyirci kalamayız" sözlerine ben de destek veriyorum. Ergenlerimizi özellikle... Kanın deli gibi aktığı bir dönemdeler. Benim de 17 yaşında evladım var. Gençlerin sıkıcı bir hayat yaşadıklarına inanmıyorum. Bilgisayarları da var cep telefonları da." diyerek bir ebeveyn olarak yaşadığı korkuları paylaştı.

UFUK ÖZKAN'DAN NAFAKA İSYANI

Tiyatro oyunuyla seyircisiyle buluşan Ufuk Özkan, iki yıl önce eşinden boşandı. Ufuk Özkan, eşine ödediği nafakanın 114 bin TL'ye yükseltildiğini belirterek, "Ben tiyatro yapıyorum, ayda bu kadar para kazanmıyorum ki, bu yüzden nafaka düşürme davası açtım" dedi.