Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ile yaptığı paylaşım duygulandırdı!

Karaciğer nakli olan oyuncu Ufuk Özkan, iyileşme sürecini takipçileriyle sık sık paylaşıyor. Bu süreçte kendisini hiç yalnız bırakmayan kardeşi Umut Özkan ile paylaşım yapan Ufuk Özkan, "Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi" dedi.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ile yaptığı paylaşım duygulandırdı!
sebebiyle hastanede tedavi altında tutulan , 'ın donör olmasıyla 11 saat süren zorlu bir operasyon geçirdi. Geçtiğimiz haftalarda hastaneden taburcu olan Ufuk Özkan, son sağlık durumuyla da sevenlerini mutlu etti. Son olarak kardeşi Umut Özkan ile fotoğrafını paylaşan Ufuk Özkan duygusal bir paylaşım yaptı.

UFUK ÖZKAN'DAN KARDEŞİ UMUT ÖZKAN'A TEŞEKKÜR PAYLAŞIMI

Ufuk Özkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bazı hikâyeler vardır; kelimelere gerek kalmadan herkes ne yaşandığını hisseder. Benim için o günler, zorlu bir hastalık süreci ve umutla süren bir donör arayışıydı. O süreçte kardeşim Umut Özkan bir an bile geri durmadı. Kampanyalar, mesajlar, aramalar… Ulaşılabilecek herkese ulaşmak için gece gündüz koşturdu. Ve bir gün kapılar açıldı. Hayatımda her daim kardeşim olarak kalacak olan Salih Kıvırcık bulundu. Değerli hocalarımızın emeğiyle operasyon başarıyla tamamlandı. Bugün geriye baktığımda o günlerden aklımda kalan en güçlü şey, kardeşimin o sarsılmaz gayretiydi. Çünkü hayat bazen insana şunu hatırlatır: Gerçek bir kardeşin varsa, en karanlık yol bile aydınlığa çıkar. İyi ki varsın kardeşim.” dedi

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ile yaptığı paylaşım duygulandırdı!

ARAYIP SORMAYAN DOSTLARINDAN YAKINDI

Geniş Aile dizisindeki Cevahir karakteriyle sevilen Ufuk Özkan, uzun arayışlar sonrası Salih Kıvırcık'ın donör olmasıyla 1 saat süren bir operasyon geçirdi. Taburcu olan Ufuk Özkan son verdiği röportajda, kendisini arayıp sormayan dostlarına sitem etti.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ile yaptığı paylaşım duygulandırdı!

Taburcu olduktan sonra konuşan Ufuk Özkan, "Bırakın aramayı, mesaj atmayan abilerim, yapımcılar, oyuncu arkadaşlarım oldu. Allah bana onların gerçek yüzünü göstermiş oldu. Kırıldığımı da göstermedim. Onları direkt engelledim, sildim." dedi.

Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan ile yaptığı paylaşım duygulandırdı!

UFUK ÖZKAN SON SAĞLIK DURUMU HAKKINDA ÇIKAN HABERLERE SİTEM ETMİŞTİ

"Arkadaşlar merhabalar, iyi akşamlar. Hastanedeyim. Instagram'da bir takım şeyler gördüm, okudum. Allah Allah, tövbe estağfurullah. Bu haberleri kim çıkarıyor? Çok şükür, Allah'a şükür aslanlar gibiyiz. Her geçen gün de üstüne koya koya devam ediyoruz. Yok yoğun bakıma alındılar, yok bilmem ne falan… Allah Allah. Hiçbir alakası yok. Bakın, görüyorsunuz, canlı canlı buradayım. Çok şükür. İtibar etmeyiniz efendim. Biz gereken cevapları gereken yerlere veririz. Haydi, Allah'a emanet olun." Ünlü oyuncuya takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

#organ nakli
#ufuk özkan
#karaciğer yetmezliği
#Umut Özkan
#Salih Kıvırcık
#Magazin
