Yasemin'in Penceresi programına bu hafta Kara Para Aşk, Çukur ve Yargı dizilerde rol alan Uğur Aslan konuk oldu. Uğur Aslan, 9 kardeşli bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldiğini anlatırken, hayat öyküsü de zaman zaman duygulandırdı. Oyunculukla tanışmasına da değinen Aslan, o dönem para kazanmak zorunda olduğu için hep başka başka işlerde çalıştığını da belirtti.

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HABERİN ÖZETİ Uğur Aslan oyunculuğa nasıl başladı? "Yaşayabilmek için sürekli iş kovalıyorduk" Yasemin'in Penceresi programına konuk olan oyuncu Uğur Aslan, oyunculuğa başlama sürecini, hayat öyküsünü ve 6 Şubat depremini nasıl öğrendiğini anlattı. Dokuz kardeşli bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya gelen Uğur Aslan, tiyatroyla lise yıllarında tanıştı ve İl Kültür Müdürlüğü Tiyatro topluluğunda roller aldı. Liseyi Antakya'da bitirdikten sonra bankada staj yapan Aslan, para kazanmak zorunda olduğu için sürekli başka işlerde çalıştı. Uğur Aslan, 6 Şubat depremini sabah 04.30'da yeğeni Emre'nin enkaz altından kendisini telefonla aramasıyla öğrendiğini ifade etti. Aslan'ın rol aldığı yapımlar arasında Gümüş, Karadayı, Kara Sevda, Çukur ve Yargı gibi diziler bulunmaktadır.

UĞUR ASLAN NASIL OYUNCU OLDU?

Liseyi Antakya'da bitirdikten sonra bir süre bankada staj yaptım. Lise yıllarında tiyatro ile tanışmam oldu. İl Kültür Müdürlüğü Tiyatro topluluğunda çeşitli rol aldım. Yaşayabilmek ve hayatımızı devam ettirebilmek para kazanmak zorundaydık bir taraftan. Sürekli iş kovalıyorduk.

6 ŞUBAT DEPREMİNİ BÖYLE ÖĞRENDİ

Yasemin'in Penceresi programına konuk olan Uğur Aslan, 6 Şubat depremini nasıl öğrendiğini "Ben sabah 04.30'da telefonla öğrendim. Yeğenim aradı beni 'Enkazdayız çıkamıyoruz amca' diyerek. Daha doğrusu Emre'den ilk duyduğum şey 'Amca burada her yer yıkıldı. Ben de enkazın altındayım. Yardım edin bize' diye" sözleriyle anlattı.

UĞUR ASLAN HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?