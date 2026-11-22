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İstanbul
Yasemin'in Penceresi programına bu hafta Kara Para Aşk, Çukur ve Yargı dizilerde rol alan Uğur Aslan konuk oldu. Uğur Aslan, 9 kardeşli bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldiğini anlatırken, hayat öyküsü de zaman zaman duygulandırdı. Oyunculukla tanışmasına da değinen Aslan, o dönem para kazanmak zorunda olduğu için hep başka başka işlerde çalıştığını da belirtti.
Liseyi Antakya'da bitirdikten sonra bir süre bankada staj yaptım. Lise yıllarında tiyatro ile tanışmam oldu. İl Kültür Müdürlüğü Tiyatro topluluğunda çeşitli rol aldım. Yaşayabilmek ve hayatımızı devam ettirebilmek para kazanmak zorundaydık bir taraftan. Sürekli iş kovalıyorduk.
Yasemin'in Penceresi programına konuk olan Uğur Aslan, 6 Şubat depremini nasıl öğrendiğini "Ben sabah 04.30'da telefonla öğrendim. Yeğenim aradı beni 'Enkazdayız çıkamıyoruz amca' diyerek. Daha doğrusu Emre'den ilk duyduğum şey 'Amca burada her yer yıkıldı. Ben de enkazın altındayım. Yardım edin bize' diye" sözleriyle anlattı.