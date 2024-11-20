Uğur Dündar hakkındaki babalık davasında karar açıklandı

20 Kasım 2024 16:45 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:50

Gazeteci Uğur Dündar hakkında D.G. isimli bir kişi tarafından açılan "babalık davası"nda karar çıktı. Kararını açıklayan mahkeme, "Uğur Dündar'ın D.G.'nin biyolojik babası olmadığı" sonucuna vararak davayı reddetti.

Gazeteci Uğur Dündar​ hakkında D.G. isimli bir kişi tarafından açılan "babalık davası"nda karar çıktı. Mahkeme, Dündar'ın D.G.'nin biyolojik babası olmadığı sonucuna vararak davayı reddetti. Mahkeme kararın açıklamasının ardından Uğur Dündar sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

UĞUR DÜNDAR'IN BABALIK DAVASINDA SONUÇ ÇIKTI

Kararın ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dündar, "Adli Tıp Kurumu DNA incelemesi, biyolojik babalık iddiasını kesin olarak reddetmişti. Dün de mahkeme kararını verdi ve bu gereksiz davayı reddetti" ifadelerine yer verdi.

"HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

D.G.'nin avukatları Ahmet Furkan Uludağ ile Ferihan Polat ise karara ilişkin, “Dündar her ne kadar süreç tamamen sona ermiş gibi açıklama yapmış ve bazı gündüz kuşağı programlarında da bu yönde söylemlerde bulunulmuş ise de DNA raporuna yapmış olduğumuz itirazlarımız bakidir. DNA testi​ ve raporlama aşaması usule uygun yapılmamış ve hatalarla doludur. Bu da bizlere raporun gerçeği yansıtmadığını düşündürmektedir. Bu nedenle dosyayı üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesine götüreceğiz. İstinaf Mahkemesi itirazlarımızı değerlendirip bir karar verecektir. Özetle; karşı tarafın ‘gereksiz' olarak tanımladığı ancak müvekkilin hayatına mal olan davada henüz kesin bir karar yoktur. Hukuki mücadelemiz devam etmektedir” dedi.