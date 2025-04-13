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 | Suat Vilgen

Ümit Besen'den çok konuşulacak miras göndermesi! Ferdi Tayfur'un çocukları birbirine girmişti

Ümit Besen, Ferdi Tayfur'un ölümü sonrası çocukları arasında çıkan vasiyet çekişmesi tartışmalarına dahil oldu. Ünlü şarkıcı, kendi çocukları ile olan ilişkisi ve miras konusuna bakış açısına ilişkin tartışma çıkarakaca sözler sarf etti.

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Ümit Besen'den çok konuşulacak miras göndermesi! Ferdi Tayfur'un çocukları birbirine girmişti
KAYNAK:
Muhabir Online
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 08:58
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 09:26

Taverna müziğinin ünlü isimlerinden Ümit Besen, Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından -çocukları arasında baş gösteren miras tartışmalarına ilişkin çok konuşulacak yorumlarda bulundu. "Benim vasiyetim yok" diyen Besen, mirasın maddi değil, manevi değerlerle şekillendiğini belirtirken Tayfur'un ailesine gönderme yaptı.

Ümit Besen'den çok konuşulacak miras göndermesi! Ferdi Tayfur'un çocukları birbirine girmişti

"GERİDE MAL BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Muhabir Online'a konuşan Besen, "Benim vasiyetim yok ki. Vasiyetim ne olabilir ki? Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım" diyerek dikkat çekici bir çıkış yaptı. Sanatçı, geriye kalan hiçbir mal varlığını ardında bırakmayı düşünmediğini ifade etti.

"HEPSİNİN KIŞLIĞINI, YAZLIĞINI, ARABASINI ALDIM"

Besen, "Öldükten sonra bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin de kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını da almışımdır. Hepsi kendilerinindir" diyerek, çocuklarıyla olan güçlü bağını ve onlara her şeyi sağladığını belirtti.

"EN BÜYÜK MİRASLARI..."

Besen, mirasın maddi değil, manevi değerlerde olduğunu vurguladı. "Onların en büyük mirası, babalarının bıraktığı izdir, sevgidir, bestelerdir. En büyük sahip çıkacakları şey, babalarının karakteriyle ve onun duygularıyla onu yaşatacak şekilde yürümeleridir" diyerek, manevi mirasın önemine dikkat çekti.

Sıkça Sorulan Sorular

FERDİ TAYFUR MİRASINI KİMLERE BIRAKTI?
Ferdi Tayfur'un 2 Ocak 2025'te hayatını kaybetmesinin ardından ailesinde ciddi bir miras krizi yaşanmıştı. Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ve büyük oğlu Timur Turanbayburt'un vasiyette yer almaması, tartışmalara yol açmıştı. Besen, bu tür konulara mesafeli durarak, mirasın sadece maddiyat olmadığını, asıl değerlerin insanın bıraktığı izlerde saklı olduğunu ifade etti.
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