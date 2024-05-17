Ümit Erdim ile Seda Erdim'in boşanma iddiaları doğru çıktı! İlk açıklama geldi

17 May 2024 16:46 - Güncelleme : 17 May 2024 16:47

Selena, Hayat Bilgisi gibi yapımlarda rol alan Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile evlendi. İki kızı olan çiftin boşandığı öne sürülmüştü. Sosyal medyadan soyadını kaldıran Seda Erdim, bir süre sessizliğini korusa da iki isimden de açıklama geldi.

ÜMİT ERDİM İLE SEDA ERDİM ÇİFTİNDEN BOŞANMA İLE İLGİLİ İLK AÇIKLAMA

Avukatları aracılığıyla açıklama yapan Ümit Erdim ile Seda Çınar, "Müvekkilimiz Ümit Erdim eşi Seda Çınar ile sevgi ve saygı ile yıllardır yürüttükleri evliliklerini, yine aynı sevgi, saygı ve anlayış ortamında bitirme kararı almış, bu doğrultuda taraflar Nisan 2024 tarihinde anlaşmalı şekilde boşanmıştır. Taraflar arasında karşılıklı iyi niyet, saygı ve anlayışın hiçbir şekilde azalmadığı bu sürece ilişkin olarak, basında veya sosyal medyada yer alan olumsuz haberlere itibar edilmemesi ve tarafların çocuklarına, aile büyüklerine karşı olan hassasiyetlerine de anlayış gösterilmesi gerektiği şüphesizdir. Müşterek iki kız çocuğuna sahip olan taraflarca aile birliğine olan inanışları ve çocuklarını korumak amacıyla bu konuda başkaca herhangi bir açıklama yapılmayacaktır. Bu sürece ilişkin gerek basın gerek sosyal medyada yapılacak haberlerde, yorumlarda tarafların mahremiyetlerine, hassasiyetlerine ve kişilik haklarına saldırı niteliği taşıyan, itham ve iftira içerikli eylem ve söylemlerde bulunanlara karşı gerekli yasal işlemlerin başlatılacağı kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.