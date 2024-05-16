Ümit Erdim ve Seda Erdim'e nazar değdi! Kafa karıştıran hamle geldi

16 May 2024 10:56 - Güncelleme : 16 May 2024 10:56

Oyunculuğu bırakarak çocukluk hayali olan pilotluk mesleğini seçen Ümit Erdim, 2017 yılında Seda Çınar ile evlendi. İki kızı olan çiftin bir süredir boşanacağı iddia edilirken, Seda Çınar'ın hamlesi çıkan iddiaları daha da kuvvetlendirdi.

ÜMİT ERDİM İLE SEDA ERDİM BOŞANDI MI?

2023 yılında katıldığı Survivor yarışmasına katılan Ümit Erdim, oyunculuk mesleğini bırakarak pilot oldu. Son zamanlarda birlikte fotoğraflarını hiç paylaşmayan çiftin ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Seda Erdim'in eşinin soyadını kaldırmasının ardından "Sessiz sedasız boşandılar" iddiaları gündeme geldi.