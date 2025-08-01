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 | Dilek Ulusan

Umut Akyürek gözyaşlarına boğuldu! Yardımına eşi Oktay Ertuğrul yetişti

Şarkıcı Umut Akyürek, ve eşi Oktay Ertuğrul katıldığı programda gözyaşlarına boğuldu. Kızlarının 13 yaşında uyuşturucuya başladığını ve 7 yıldır sürdürdükleri mücadeleyi anlatan çiftten Umut Akyürek gözyaşlarına hakim olamadı.

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Umut Akyürek gözyaşlarına boğuldu! Yardımına eşi Oktay Ertuğrul yetişti
KAYNAK:
Akşam
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 11:46

Şarkıcı 'in eşi Oktay Ertuğrul, katıldığı programda kızının yasaklı madde kullandığı zaman yaşadıkları zor zamanları anlattı. Kayıldığı etkinlikte konuşan Oktay Ertuğrul, "Kızımız Melek Bal İstanbul'un en kültürel, en sosyal kabul edilen semtlerinden birinde, Etiler'de uyuşturucuya başladı" dedi. Eşinin sözleri sonrası gözyaşlarına boğulan Umut Akyürek'in imdadına eşi yetişti.

OKTAY ERTUĞRUL KONUŞTU, UMUT AKYÜREK GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Kızının başarılarla dolu hayatı olduğunu belirten Oktay Ertuğrul, "Bu konuyla 7 yıldır mücadele ediyoruz. Türkiye'nin ciğerinin yanık kokusunu anne babalardan gelen mesajlardan alıyorum. Kızımı dört kez, şizofreni hastalarının tedavi edildiği hastanelere yatırmak zorunda kaldım... Oysa ki benim kızım güzel sanatlar lisesinde Türkiye birincisi olmuş, başarılar kazanmış bir yetenek" dedi.

Umut Akyürek gözyaşlarına boğuldu! Yardımına eşi Oktay Ertuğrul yetişti

Oktay Ertuğrul, "Farelerin bile kullanmayacağı kimyasallar, gençlerin eline tutuşturuluyor. Verilere göre 3 milyon bağımlı var ama sahadaki sayı çok daha fazla" diye konuştu. "Madde kullanan çocuklar arasında mühendis de var, profesör çocuğu da. Kurslarda, tiyatrolarda, spor kulüplerinde bile kimyasal maddeler dolaşıyor" diyen Ertuğrul, sorunun sadece 'sorunlu ailelerin' değil, tüm toplumun meselesi olduğunu vurguladı.

Umut Akyürek gözyaşlarına boğuldu! Yardımına eşi Oktay Ertuğrul yetişti

Ertuğrul, "7-8 milyon bağımlının yaşadığı ülkede, sadece 25 kız çocuğu için merkez var. Kızımı yatıracak yer bulamıyorum. Siz yetkililere sesleniyorum; 'te bağımlı çocuklar için bir merkez kurulmasını talep ediyoruz." diyerek yaşadıkları zor zamanlardan bahsetti.

Umut Akyürek gözyaşlarına boğuldu! Yardımına eşi Oktay Ertuğrul yetişti

Eşinin konuşmasını dinlerken gözyaşlarını tutamayan Umut Akyürek, davete katılanların yüreğini sızlatırken, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin de hassasiyetini dile getirerek, "Bu konu ile her zaman yakından ilgilendik, ilgilenmeyi sürdüreceğiz. Hemen yarın da bir takım görüşmeler yapacağım bu konu ile alakalı, bu çocuklar bizim çocuğumuz. Her türlü tedbiri almak zorundayız" dedi.

Umut Akyürek gözyaşlarına boğuldu! Yardımına eşi Oktay Ertuğrul yetişti

UMUT AKYÜREK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

12 Temmuz 1973 Ankara doğumlu Umut Akyürek, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Musiki çalışmalarına 1989 yılında Erol Sayan yönetimindeki İzmit Musiki Derneğinde başladı. 1990 yılında TRT'nin Amatör Ses Yarışması'nda 3. oldu. Kendisi TRT sanatçısıdır.

ETİKETLER
#uyuşturucu
#gaziantep
#Bağımlılık
#umut akyürek
#Oktay Ertuğrul
#Melek Bal
#Magazin
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