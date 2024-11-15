Umut Akyürek ile Oktay Ertuğrul çifti kızları Melek Bal’ın son durumunu açıkladı!

15 Kasım 2024 11:08 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:25

Umut Akyürek ile eşi Oktay Ertuğrul çifti kızlarının madde bağımlılığı için büyük çaba sarf etmiş ve doktor doktor dolaşmıştı. Kızları Melek Bal'ın son sağlık durumu hakkında konuşan Umut Akyürek, ""Çok büyük ilerleme kaydettik. Allah'a çok şükür, yeniden doğmuş gibi" dedi.

Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul, kızları Melek Bal'ın bağımlı olduğunu açıklayarak , "Kızım ya kendini öldürecek ya da bizi" sözleriyle yetkililerden yardım çağrısında bulunmuştu. Katıldığı programda kızının son sağlık durumundan bahseden Umut Akyürek, sevindiren haberi paylaştı.

UMUT AKYÜREK KIZI MELEK BAL'DAN SEVİNDİREN HABER VERDİ

Kızının bağımlı olduğunu ve kendisine zarar vermesinden korktuğu için kendisini odaya kilitleyen Umut Akyürek, kızının tedavisi hakkında bilgi verdi. Melek Bal'ın son sağlık durumunun günden güne iyiye gittiğini belirten Umut Akyürek, "STK'ların yardımıyla şu an iyiyiz... Devletimizin bağımlılıkla mücadele için çok fazla merkez açması gerekiyor. Gençlerin hayatta tutunabilmesi için özel tedavi​ merkezlere ihtiyaçları var. Yavrumuz Allah'a şükürler olsun yeniden doğmuş gibi" dedi.

Bu dönemde çok destek gördüğünü belirten şarkıcı, "Sanat dünyasından herkes destek oldu. Tanımadığımız binlerce kişinin desteğini hissettik, mesajlarını aldık. Ailevi konu olmaktan çıktı, toplumla ilgili çok büyük tehlike..." diyerek aileleri de uyardı.

UMUT AKYÜREK AİLELERİ UYARDI, İNTERNETE DİKAKT ÇEKTİ

Sosyal medya​ hakkında da konuşan Umut Akyürek, "Telefon ve internet ortamı tehlikeli. Toplumumuzun geldiği nokta ortada. Yetişkin insanlar bile 3-5 kuruş için kepaze oluyor. Ahlak ve şahsiyet kavramı yitirildi. Televizyonda daha eğitici ve pozitif programlar da olmalı. Asıl sıkıntı, denetimsiz sosyal medya..." şeklinde konuştu.