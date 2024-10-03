Umut Evirgen, Alina Boz'un hamilelik iddiasıyla ilgili konuştu! Kendi başlığını kendi belirledi

03 Ekim 2024 11:41 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 11:41

Aralık ayında evlenen Umut Evirgen ve Alina Boz çiftinin bebek beklediği iddiaları ortaya atılmıştı. İşletmeci Umut Evirgen, ilk kez çıkan haberler hakkında konuştu ve iddiaları yalanladı. Konuşma esnasında ise kendi manşetini kendi belirledi.

Sürpriz bir şekilde 4 aylık evliliklerini nikah masasına götüren Alina Boz ile Umut Evirgen çiftinin bebek beklediği öne sürüldü. Yalnız başına bir etkinlikte görüntülenen Umut Evirgen, hamilelik haberlerini yalanlarken, manşet başlığını da kendi verdi.

ALİNA BOZ HAMİLE Mİ? UMUT EVİRGEN SON NOKTAYI KOYDU

Umut Evirgen, Alina Boz'un hamilelik haberleri hakkında ilk kez konuştu ve "Alina 48-49 kilo görmüyor musunuz? Arkadaşlar evlenirken ‘Hamile diye evleniyor’ dediniz. 12 ay oldu yani. Olsa doğardı herhalde” ifadelerini kullandı.

Umut Evirgen, muhabirlerin "Öyle bir düşünceniz var mı peki şu anda?" sorusuna da "Erkek tarafı her zaman ister, hanım tarafını bekliyoruz" diyerek "Alın size manşet" çıkışıyla da güldürdü.

ALİNA BOZ GÜNDEMİNE ALMADI

Ünlü oyuncu Alina Boz, konuyla ilgili "Şimdilik gündemimizde yok, zamanı gelince tabii ki inşallah" açıklamasında bulunmuştu.